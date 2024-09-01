Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

01 сентября 2024, 09:31
Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фигурант дела о взятках, связанных с выполнением гособоронзаказа, должен выплатить более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах изданию РИА Новости.
Судебные документы свидетельствуют, что контракт был подписан в 2021 году. В 2024 году заказчик обратился в суд с требованием взыскания более двух миллиардов рублей с подрядчика из-за нарушений условий договора. Сумма долга составила свыше 1,7 миллиарда рублей, суд принял решение о взыскании не только основной суммы, но также и неустойки, которая превышает 300 миллионов рублей.

Прежде сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок низкокачественных бронежилетов для российской армии, могут возникнуть новые обстоятельства. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:



Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке

Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников

СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофееву
#суд
#обвинение
#документы
#контракт
#минобороны
#взятка
«Не помню свои линейки»: Волочкова рассказала про свои школьные годы
Балерина Волочкова: никогда не забуду первое сентября моей дочери
01 сентября 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

1 сентября традиционно считается днем знаний. Школьники и учителя вступают в новый учебный год.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что практически не помнит своих школьных линеек, потому что все время и внимание уделяла балету.

«Я с пяти лет была очень одержима балетом. После того, как я первый раз посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, и я ждала, пока мне исполнится 9 лет. Первое сентября я помню в балетном училище. У меня была мечта — поскорее попасть в балетный класс и начать заниматься балетом, обучаться этому. Каждая линейка у меня ассоциировалась с тем, чтобы успеть разогреться перед балетным занятием. Я даже линеек не помню, так же, как и свой выпускной. Моим выпускным был балет «Лебединое озеро» который я танцевала. А первое сентября, когда я выпустилась из академии, помню. Там я уже приезжала в качестве гостьи», — поделилась артистка.
Она поделилась историей о важном первом сентября ее дочери, который она никогда не забудет.

«У меня есть единственное первое сентября, которое я помню , когда моя дочь Ариадна пошла в 1 «А» класс. Ее провожали мы с папой и бабушкой — моей мамой. Ариша несла первый звонок и пела песню «Дорогою добра». Вот это первое сентября я не забуду никогда в своей жизни», — рассказала танцовщица.
В завершении беседы Анастасия Волочкова поздравила всех учащихся с праздником.

«Хочу пожелать всем ученикам достигать своих целей, не жалеть времени и сил, не жалеть для того, чтобы получать знания, они пригождаются в жизни в любом случае, ну и важно найти свою цель», — пожелала артистка балета.

Читайте также:

Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей

ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
#эксперт
#балет
#озеро
#меры
#выпускной
#учёба
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочется вернуться»: Пригожин объяснил, как школьникам следует относиться к дню знаний
Продюсер Пригожин: школьное время — лучшее в истории человека
01 сентября 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

1 сентября важный день для школьников и учителей, потому что у них начинается новая образовательная пора.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что для него день знаний был праздником, подобным Новому году.

«Для нас это был праздник как Новый год. Мы всегда готовились внимательно к этому. Буквально за неделю все мысли были только об этом. С радостью шли в школу. По друзьями скучали», — сообщил продюсер.

Он добавил, что современным школьникам важно ценить то время, которое они проживают, потому что его не вернешь.

«Я хочу сказать, что нужно пользоваться этим временем и радоваться этому обстоятельству. Это лучшее, что может быть в истории человека — можно напитаться образованием, друзьями. В этом возрасте трудно это оценить. Чем старше мы становимся, тем больше хочется вернуться в то время, но с сегодняшнему мозгами», — поделился бизнесмен.

Учителям Пригожин пожелал терпения и полной отдачи, уточнив, что знания нельзя купить за деньги.

«Учителям хочется пожелать не только терпения, но и отдать себя целиком и полностью. Ведь нельзя купить за деньги знания, надо получать, чтобы они остались в голове. Учитель — это второй родитель», — заключил собеседник.

Читайте также:

Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей

ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
#учитель
#деньги
#эксперт
#праздник
#день знаний
#новый год
#бизнесмен
#меры
#продюсер
#пригожин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Отец фигуранта дела «Крокуса» Хамидова переехал в Москву за год до теракта
01 сентября 2024, 08:28

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает владелица квартиры, которую снимал мужчина, он минимум с 2017 года жил в Екатеринбурге. По ее словам, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с супругой за двенадцать тысяч рублей.

Весной прошлого года он съехал. Владелица жилья добавила, что мужчина был порядочным квартирантом.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Еще четверым участникам теракта в «Крокусе» продлили арест

Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
#квартиры
#пожар
#мужчина
#рф
#крокус сити холл
#теракт
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Непомерная нагрузка»: Милонов пожелал сил школьникам в учебном году
Депутат Милонов: у современных школьников непомерно большая нагрузка
01 сентября 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый день осени знаменуется праздником знаний. 1 сентября — начало нового этапа для каждого школьника и учителя.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что День знаний – отличный праздник.

«Кто его не любит? Мне кажется, даже двоечники любят первое сентября. Для каждого двоечника это шанс в этом году что-то исправить. Конечно, человек, который говорит, что он всегда любил учиться, синий чулок. Есть любимые и нелюбимые предметы. Нельзя любить все», — сказал собеседник.

По его мнению, у современных школьников сейчас очень большая нагрузка.

«Я с ужасом смотрю, сколько сейчас уроков у современных подростков, и считаю, что их очень много. Их нагрузка непомерно большая, раньше такого не было. Раньше 7 уроков было исключением из правил, а сейчас это стало нормой для всех», — сказал Виталий Милонов.

Также он выразил свои поздравления и пожелания учащимся на будущий год.

«Хочется, чтобы люди с большим оптимизмом смотрели в этот год, потому что важно ощущать, что это год возможностей, который не начало неких испытаний, а начало эпохи, когда ты можешь реализовать свои планы. Учиться — это здорово, это совокупность: учеба, тусовка, атмосфера, друзья», — заключил Милонов.

Читайте также:

ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников

Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей
#эксперт
#праздник
#день знаний
#учёба
#семьи
#человек
#меры
#люди
#виталий милонов
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
01 сентября 2024, 07:36

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

С 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что поправки направлены на повышение заработной платы сотрудников, которые трудятся сверхурочно. По новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться и компенсационные, и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные работы будут оплачиваться в полуторном размере в первые 2 часа и в двойном — в последующие часы. Также работник все еще может взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.

Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Почти половина россиян признались, что работают сверхурочно

«Двойной размер»: Госдума изменит оплату труда, сколько россияне получат за переработку

В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно
#госдума
#часы
#выплаты
#россияне
#сотрудники
#поправки
#работа
#зарплата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны детали дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ
01 сентября 2024, 03:42

Фото: iStock/breakermaximus

В расследовании уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию могут появиться новые эпизоды. Об этом свидетельствуют документы дела, на которые ссылается РИА Новости.
«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», – говорится в публикации.

Ранее генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Ешипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова были задержаны в результате решения суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне срок их содержания под стражей был продлен до 3 декабря.

Читайте также:

В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО появятся новые фигуранты

Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО

В Госдуме предложили сажать на 10 лет поставщиков некачественных бронежилетов и касок
#военные
#суд
#уголовное дело
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России с 1 сентября ввели новый штраф для водителей
01 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/Zolnierek

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
Закон вносит изменения в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую наказание за принудительную высадку инвалида I группы, который едет без сопровождения взрослых и не подтверждает факт оплаты проезда.

Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как стало известно в июне, президент Путин подписал данный закон.

Читайте также:

Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру

В России изменили правила установки дорожных камер

Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе
#владимир путин
#закон
#штраф
#инвалиды
#водители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России изменили правила установки дорожных камер
В России с 1 сентября изменили правила установки дорожных камер
01 сентября 2024, 00:14

Фото: iStock/artisteer

1 сентября в России вступил в силу закон, изменяющий правила установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Если раньше эти правила определялись ведомственными документами, то теперь они прописаны в федеральном законе. Последний предусматривает публикацию в Интернете информации о размещении комплексов фото-видеофиксации и перечня фиксируемых ими правонарушений. Каждая камера должна иметь соответствующую сертификацию. Фото и видео, полученные с устройств, не соответствующих требуемым параметрам, не могут считаться доказательствами правонарушения.

Ранее, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах.

Читайте также:

Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе

Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб

Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
#россия
#владимир путин
#камеры
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фекла Свекольница 1 сентября: как избежать беды и почему нельзя долго смотреться в зеркало
01 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/jacoblund

1 сентября православные верующие отмечают память святой Феклы Газской, а также мучеников Тимофея и Агапия. В народном календаре этот день называется Фекла Свекольница. В старину в это время начинался сбор свеклы, и чтобы урожай не пострадал от плохой погоды, люди работали с утра до вечера, хотя иногда находили минутку для праздности. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день, а чего категорически стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».

Фекла Свекольница: история праздника

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В храмах в этот день почитают трех великих мучеников: святую Феклу Газскую, Тимофея и Агапия, которые жили в IV веке. Под правлением жестокого императора Диоклетиана они распространяли христианство среди язычников, за что были казнены.

Праздник, связанный с тремя мучениками, получил название в честь Феклы Газской. Поскольку этот день совпадал с началом уборки свеклы, одной из самых значительных культур, в названии возникло дополнение – «свекольница». Тем не менее, в некоторых регионах этот праздник 1 сентября (по старому стилю 19 августа) именовали иначе: «Андреем-тепляком», «Тепляком», «Андреем Стратилатом» или просто «Феклой».


Традиции праздника Феклы Свекольницы

Фото: istockphoto/wmaster890

Празднование Феклы Свекольницы включает в себя множество традиций. В этот день принято готовить блюда из свеклы, так как она считается главным символом праздника. Часто на столе можно увидеть свекольник, борщ и другие блюда, в состав которых входит этот корнеплод.

Что можно делать в день Феклы Свекольницы?


  • Собирать урожай: если у вас остались неубранные овощи, этот день подходит для завершения сбора.
  • Готовить блюда из свеклы: приготовление традиционных блюд — важная часть праздника.
  • Проводить обряды на благополучие: в этот день можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи и изобилия в дом.

Что нельзя делать в день Феклы Свекольницы?

Фото: istockphoto/Tatsiana Volkava

Одно из самых важных ограничений, связанных с Феклой Свекольницей, касается планов на будущее. Озвучивать их следует только самым близким людям. Если начать делиться своими намерениями с незнакомцами, они могут не осуществиться. В день Феклы Свекольницы также запрещается:

  • жаловаться на судьбу – это может привести к постоянным проблемам и разногласиям в семье.
  • долго разглядывать себя в зеркале – это может старить лицо.
  • чинить старую одежду, обувь, предметы мебели или посуду – это может привести к неприятностям разного рода.
  • следить за огнем – это сулит болезни и негативные энергии.

Фекла Свекольница – это праздник, пропитанный миром и спокойствием. В этот день особенно не приветствуются споры, слухи и конфликты. Нарушители предостережений могут столкнуться с финансовыми трудностями и недомоганиями. Суеверия и традиции являются важной частью народных праздников. Хотя верить в них не обязательно, знание обычаев наших предков может быть полезным.

Приметы на Феклу Свекольницу

Фото: istockphoto/gorsh13

Существует множество примет, связанных с этим днем. Например, если на Феклу Свекольницу выпадает снег, зима будет холодной. Также считается, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет ранней. Если облаков мало, значит, погода будет ясной и прохладной. Погода в дневное время будет определять, какой будет осень.

Если березовые листья начали желтеть, это означает раннюю весну. Журавли, летящие высоко и медленно, предсказывают тихую и теплую осень.

Читайте также:

Лошадиный праздник 31 августа: Что нужно сделать, чтобы удача преследовала целый год

Миронов день 30 августа: Что нужно сделать, чтобы беды обходили стороной

Ореховый спас 29 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать жизненных трудностей
#история
#дождь
#праздник
#погода
#урожай
#овощи
#традиции
#болезни
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф