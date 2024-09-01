Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

1 сентября православные верующие отмечают память святой Феклы Газской, а также мучеников Тимофея и Агапия. В народном календаре этот день называется Фекла Свекольница. В старину в это время начинался сбор свеклы, и чтобы урожай не пострадал от плохой погоды, люди работали с утра до вечера, хотя иногда находили минутку для праздности. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день, а чего категорически стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».