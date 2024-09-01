Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

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Фигурант дела о взятках, связанных с выполнением гособоронзаказа, должен выплатить более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах изданию РИА Новости.
Судебные документы свидетельствуют, что контракт был подписан в 2021 году. В 2024 году заказчик обратился в суд с требованием взыскания более двух миллиардов рублей с подрядчика из-за нарушений условий договора. Сумма долга составила свыше 1,7 миллиарда рублей, суд принял решение о взыскании не только основной суммы, но также и неустойки, которая превышает 300 миллионов рублей.
Прежде сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок низкокачественных бронежилетов для российской армии, могут возникнуть новые обстоятельства. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела, касающегося поставок низкокачественных бронежилетов для российской армии, могут возникнуть новые обстоятельства. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова