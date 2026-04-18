СК возбудил дело после появления трещины на жилом доме в Нижегородской области

18 апреля 2026, 14:00

СК расследует дело по факту появления трещины в жилом доме в Балахне

Фото: медиасток.рф

В Нижегородской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как в городе Балахне на глазах у жителей пошел трещиной трёхэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.





Инцидент произошёл в пятницу — по данным регионального МЧС, в здании 1954 года постройки образовалась огромная трещина, которая начала разрушать строение. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.



На месте работают следователи и криминалисты, а также эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России. Проводится осмотр, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее в администрации Балахнинского муниципального округа сообщили, что в городе ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома. Аварийным здание не признали, в нём проживают 35 человек.



