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Обрушение рядов в цирке произошло в Самарской области, есть пострадавшие

МЧС: при обрушении рядов в цирке в Самарской области пострадали 5 человек
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пять человек, включая троих детей, пострадали при обрушении рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, все произошло в Нефтегорске. Погибших нет.
«Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка <…> По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе в микрорайоне Сходня подмосковного региона. Уточнялось, что обвалилась кровля.

Также стало известно о крупном смертельном ДТП в белгородском регионе.

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#новости
#происшествие
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
07 марта 2025, 19:03

Александра Митрошина (Фото: Telegram-канал @mitroshinablogging)

Блогеру Александре Митрошиной, известной в Сети как «бложья мать», грозит семь лет лишения свободы, которая подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Подробности биографии и дела Александры Митрошиной — в материале «Радио 1».

Биография Александры Митрошиной


Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Девушка является блогером и имеет 4,2 млн подписчиков в социальной сети Instagram*.

Митрошина окончила факультет журналистики МГУ, после чего поступила в ВШЭ на специальность «медиапроизводство».

Вела передачи на радио «Москва FM».

Личный блог Митрошина ведет с 2013 года. Сначала она публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила обучающие курсы о том, как правильно вести блог и набирать аудиторию. В публикациях «эксперт» объясняет, как продавать товары и услуги в блоге и «создавать мощную онлайн-бизнес-структуру».

Активно занимается спортом и следит за здоровьем.

Александру Митрошину задержали в Сочи и возбудили уголовное дело: что известно


В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней Александры Митрошиной. Она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сегодня, 7 марта, блогершу задержали в аэропорту Сочи по прилете из Дубая.

По данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей.

Не первое уголовное дело Александры Митрошиной


Ранее на Митрошину уже возбуждали уголовное дело за неуплату налогов. В 2023 году она погасила долг размером 216 млн рублей и призналась, что осталась почти без средств к существованию. Ей пришлось продать все квартиры.

«В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди кропотливая работа по выстраиванию фундамента. Страшно, но что делать», — писала она в своем блоге.

Какой срок может грозить Александре Митрошиной


Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. На данный момент ее везут в Москву для дальнейшего проведения допросов.

Чем Александра Митрошина занималась в последнее время


С 2022 года Митрошина живет в ОАЭ. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. По предварительным данным, она вернулась в Россию для совершения очередной бизнес-сделки.

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Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной
Блогеру Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по делу об отмывании денег
07 марта 2025, 18:44

Александра Митрошина (Фото: СК РФ)

Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно предварительным данным, Александру заподозрили в неуплате налогов на сумму 127 млн рублей и в отмывании денег. Уточняется, что блогершу уже везут в Москву.

По информации канала, следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. Отмечается, что она частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в столице.

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Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов
Блогер Александра Митрошина задержана за долг перед ФНС в 127 млн руб
07 марта 2025, 18:12

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

За долг в 127 миллионов рублей перед налоговой задержана блогер-миллионник Александра Митрошина. Как уточняет Telegram-канал 112, «матерь божья» обвиняется в отмывании средств. Авторы отметили, что история схожа с той, что произошла с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.
Митрошина частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в Москве, добавили журналисты.

Митрошину задержали, когда она прилетела в Сочи из Дубая. Сейчас девушку везут в столицу.

Ранее сообщалось, что представители актера Сергея Бурунова опровергли данные о его долге в практически 11 миллионов рублей перед налоговой. Они уточнили, что все произошло из-за технического сбоя.

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Актриса театра Надежды Бабкиной перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ
SHOT: актриса Анна Ишутина перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ
07 марта 2025, 17:37

Фото: istockphoto/blinow61

Сумму в десять миллионов рублей перевела мошенникам актриса театра Надежды Бабкиной Анна Ишутина. Как пишет Telegram-канал Shot, злоумышленники «развели» артистку при помощи искусственного интеллекта.
Девушке пришло сообщение в мессенджере от контакта, записанного как директор Андрей Раготис. Его голосом 37-летней солистке сказали, что с ней свяжется работник службы безопасности театра.

Затем использовалась стандартная схема с безопасным счетом. Кроме того, Ишутину запугали, что кто-то хочет продать ее личные данные, чтобы сделать экстремисткой и похитить средства. Таким образом артистку обманывали с декабря по март.

Ранее сообщалось, что россияне могут поучаствовать в вебинарах по защите от мошенников.

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В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор
07 марта 2025, 14:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Башкортостане преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, преподаватель решил устроить просмотр порно на уроке у седьмого класса. Пока он с улыбкой смотрел в монитор, все, что там было показано, транслировалось на большой экран, находящийся у него за спиной.

Известно, что в учебном заведении по данному факту начали служебную проверку. Учителя от занятий отстранили.

В похожую неловкую ситуацию в феврале попал 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана, который забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Позже главврач и его партнерша уволились по собственному желанию.

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