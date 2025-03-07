Обрушение рядов в цирке произошло в Самарской области, есть пострадавшие

Фото: istockphoto/maxim4e4ek
Пять человек, включая троих детей, пострадали при обрушении рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, все произошло в Нефтегорске. Погибших нет.
«Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка <…> По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе в микрорайоне Сходня подмосковного региона. Уточнялось, что обвалилась кровля.
Также стало известно о крупном смертельном ДТП в белгородском регионе.
Читайте также:
Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной
Актриса театра Надежды Бабкиной перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ
В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор
Никита Кротов