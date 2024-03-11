СК возбудил дело после того, как младенца парализовало во время родов в Новосибирске

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как младенца парализовало во время родов, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Председатель СК России поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Ранее в СМИ сообщали, что в новосибирской больнице младенец получил паралич руки из-за травмы, нанесённой ему во время родов. При этом, мать мальчика убеждена, что ребёнок заработал эту травму из-за врачебной ошибки.
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Евгения Парфентьева