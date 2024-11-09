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В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар

Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.


Согласно информации ведомства, возгорание ликвидировали на площади в 50 «квадратов». Отмечается, что повреждения получили 9 квартир.

В субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства произошедшего в скором времени будут установлены.

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Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
09 ноября 2024, 11:03

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

23 сентября 2014 года в Новосибирске шестеро молодых парней в возрасте от 14 до 19 лет изнасиловали 16-летнюю студентку из Кемерово, после чего выложили её обнажённые фотографии в Интернет. Предполагается, что все участники преступления находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».

Отомстил своей девушке


Обычная вечеринка с алкоголем казалась безобидной и ничем не приметной. Однако все изменилось, когда один из парней стал жертвой слухов: ему сказали, что его девушка ему изменяет. Он не стал разбираться в ситуации и сразу же поверил. Чтобы отомстить своей возлюбленной, он подговорил своих друзей поиздеваться на ней.

Друзья, захотевшие удовлетворить свои сексуальные потребности, согласились. В результате они начали соревноваться, кто из них первый зайдёт в комнату к девушке, которая в это время была без сознания из-за выпитого алкоголя.

Подростки не просто жестоко изнасиловали молодую студентку, но и снимали всё на видео и фотографировали. Позже они выложили снимки в сеть на всеобщее обозрение.

Проснулась популярной


Когда девушка пришла в себя, она была в полном замешательстве и не понимала, как оказалась в подъезде. Позже стало известно, что насильники просто вынесли её из квартиры в полуобнаженном виде. Позднее 16-летняя девушка узнала, что весь Интернет заполнен её откровенными фотографиями.

Один из тех, кто участвовал в групповом насилии, позвонил маме жертвы и начал настаивать на том, чтобы они обратились в полицию. Однако мать пострадавшей отказывалась, так как считала, что это дело вряд ли дойдёт до суда, а её дочь не сможет самостоятельно рассказать подробности того вечера.

Тем временем вокруг произошедшего начали распространяться различные слухи. Кто-то утверждал, что девушка могла быть в состоянии наркотического опьянения. Но люди, которые хорошо её знали, были уверены, что это точно не про неё.
«Она всегда была порядочной девочкой, хорошо училась в школе и никогда не имела никаких проблем. Я не могу поверить в то, что она была под воздействием наркотиков и делала такие вещи, как пишут в интернете», — рассказала подруга потерпевшей.
При этом нашлись и те, кто считал, что девушка сама во всём виновата.
«За себя не отвечаю, если увижу ее на перемене», — писали в социальных сетях студенты.

Справедливое наказание


Девушка всё же подала заявление в Ленинское отделение полиции. В итоге всех шестерых участников жестокого преступления признали виновными.

Самое серьёзное наказание получил 19-летний парень: его приговорили к десяти годам строго режима.

Остальные получили от 5 до 5,5 лет в исправительных колониях и воспитательных учреждениях.

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Глава МИД Эстонии Цахкна: В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине
09 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В Киеве беспилотник попал в дом, где живёт эстонский посол на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна.
Во время атаки БПЛА утром 7 ноября удар пришёлся в верхний этаж здания, уточнил глава эстонского внешнеполитического ведомства в своей социальной сети Х. Он также добавил, что госпожа посол не пострадала. Сама Аннели Кольк добавила, что для её жилища атака беспилотника также обошлась без последствий. Ущерб был нанесён верхнему этажу дома, когда там не было людей.

После рассказа о происшествии с домом посла глава МИД Эстонии поспешил ещё раз подчеркнуть, что западным партнёрам необходимо предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Этот призыв также поддержал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

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В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
Глава Ставропольского края: в Пятигорске произошел пожар в ЖК «Курортный»
09 ноября 2024, 10:06

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошёл в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газовоздушной смеси. Владимиров отметил, что в результате происшествия скончался мужчина, а также пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.




Согласно информации Telegram-канала «112», пожар на месте локализован.

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#112
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В Херсонской области разрушили надгробие могилы украинского националиста Чуприны
09 ноября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Iryna Imago

В Херсонской области неизвестные разрушили надгробие на могиле украинского националиста, участника карательной операции против жителей Донбасса Виталия Чуприны. Он был захоронен на мемориале воинам Великой Отечественной войны.
Ранее жители херсонского села Костогрызово подали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать могилу националиста, чтобы она не соседствовала с захороненными на мемориале героями Великой Отечественной войны, но местные власти проигнорировали желание сельчан и памятник продолжал стоять, напоминает РИА Новости. Теперь неизвестные решили вопрос самостоятельно, разбив надгробие нациста.

Виталий Чуприна был жителем села Костогрызово и воевал в составе ВСУ на Донбассе в звании сержанта с 2014 года. В 2016 году он был убит на территории Луганской Народной Республики. Местные рассказывали, что у него был позывной Невменяемый, он был склонен к агрессии и был ярым сторонником нацизма.

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В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли мост и требуют отставки властей
09 ноября 2024, 07:59

Фото: istockphoto/sibway

В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли Варадинский мост через Дунай. Они требуют отставки правительства страны после трагедии 1 ноября, когда в результате обрушения козырька железнодорожного моста в этом городе погибли 14 человек.
Об этом сообщает местное сетевое издание Danas. Организаторы протестной акции ранее обратились к согражданам с призывом собраться на крупнейшем в городе мосту в 18:00 (20:00 по московскому времени) и перекрыть движение до полуночи. Жители Нови-Сада принесли с собой плакаты с требованиями отставки властей, а также красную краску, символизирующую кровь, которой разрисовали мост. Движение по автостраде было приостановлено, правоохранители не вмешивались.

На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырёк из бетона, металла и стекла. В результате погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет. Глава министерства строительства Сербии Горан Весич 5 ноября подал в отставку «из чувства ответственности», но отказался взять на себя вину за гибель людей.

Участники протестов требуют отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича (бывшего мэра Нови-Сада - прим. ред.), нынешнего мэра Милана Джурича, а также снятия грифа секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.

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#вокал
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Роскомнадзор озвучил масштабы утечки данных россиян в 2024 году
Роскомнадзор: 10 млн записей утекли в сеть в октябре, 600 млн — с начала года
09 ноября 2024, 06:19

Фото: iStock/PUGUN SJ

Роскомнадзор зафиксировал 13 утечек баз данных россиян в октябре 2024 года, в результате которых в сети оказались почти 10 миллионов записей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН. С начала года, как отмечается, в сеть и вовсе утекло более 600 млн записей.
«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети, содержащих более 9,7 млн записей <…> За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», — отметили в ведомстве.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что основной источник утечек личных данных клиентов в 2023 году и первом полугодии 2024 года — интернет-магазины и медицинские учреждения,
«Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — пояснил он.
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#россия
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«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами
09 ноября 2024, 02:27

Фото: iStock/Pavel Starikov

«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании. Аферисты, как отмечается, представляются сотрудниками организации и просят клиентов сообщить им SMS-код якобы для оформления доставки.
«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — говорится в сообщении «Почты России».
Для чего мошенникам требуется код из сообщения и что может произойти в случае его передачи — в компании не уточнили.

Напомним, по данным Центробанка, мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку — в материале «Радио 1».

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#почта россии
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Непростой ребенок, с особенностями: мать 11-летнего Лёни объяснила, зачем заставила сына выпить чистящее средство
08 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto / eranicle

13 июля 2024 года 11-летний Лёня был доставлен в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Выяснилось, что его мать, будучи в нетрезвом состоянии, ударила его кочергой и дала ему выпить чистящее средство. На допросе женщина призналась, что таким образом она пыталась научить мальчика не критиковать её поведение. «Радио 1» расскажет подробности этой шокирующей истории.

Избила сына в качестве наказания


11-летний Леня из Камарчаги Красноярского края провёл два месяца в больнице. В результате действий его матери, которая заставила его выпить полкружки чистящего средства для плит на основе щёлочи, у мальчика возникли проблемы с речью, пищеводом и носоглоткой. Врачи спасли мальчика, но против его 34-летней матери возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

У женщины четверо детей. В тот день двое старших были у бабушки, а Лёня и его младшая сестра остались дома. Многодетная мать отправилась на вечеринку к друзьям и вернулась только утром, когда Лёня уже проснулся. Он был сильно недоволен тем, в каком состоянии она пришла.

Мальчик начал критиковать маму, а ей это жутко не понравилось. Чтобы наказать его, она ударила его кочергой, от чего у него пошла кровь из головы.

«Мама, лучше бы ты исчезла!» — заявил 11-летний Лёня.

Отравила сына чистящим средством


В тот момент женщина настолько разозлилась, что материнская любовь, казалось, полностью исчезла. Ею руководили только гнев и обида. Она взяла кружку и налила в неё чистящее средство для плиты на основе щёлочи и приказала Лёне это выпить. Мальчик не осмелился ослушаться маму и сделал так, как она велит.

На допросе женщина в слезах будет говорить о том, что была уверена, что её сын выплюнет жидкость. По словам матери, всё произошло «спонтанно и необдуманно».

Однако следователи считают, что женщина знала о содержании щёлочи в чистящем средстве и понимала риск для здоровья ребёнка. Когда мальчику стало хуже, она не стала вызывать скорую помощь и легла спать. Врачей вызвал отец ребёнка, когда вернулся домой на обеденный перерыв.

Суд


Во время судебного процесса женщина будет пытаться вызвать у всех сочувствие, чтобы добиться домашнего ареста. Она даже предложит пройти курс лечения от наркозависимости. Но она нанесла слишком серьёзные травмы своему ребёнку, который чудом остался жив, поэтому все её просьбы о снисхождении рассматриваться не будут.

После того, как первая стратегия защиты потерпела неудачу, она решила полностью отрицать свою вину в суде, якобы мальчик самостоятельно решил выпить химическое средство.
«Ребенок непростой, с особенностями», — пыталась доказать судье многодетная мать.
В течение двух месяцев Лёня был не в состоянии защитить себя и рассказать свою версию событий. Однако сейчас его состояние улучшилось, и он может говорить. С мальчиком уже работают следователи, показания мальчика станут основой для обвинения.

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Жениха из «Давай поженимся» осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР
08 ноября 2024, 16:55

Фото: iStock/YakobchukOlena

Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2014 году в ЛНР. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, передает РИА Новости.
Следствие установило, что 9 августа 2014 года 37-летний Сергей Бартенев вместе со знакомым заблудился по пути в город Краснодон. Они уточнили дорогу у двух прохожих. Однако фигуранты дела заметили у одного из встречных ценные вещи. Тогда преступники достали оружие и силой посадили мужчин в машину и увезли в лесопосадку под Луганском. Там Бартенев застрелил одного пленника, второму повезло больше. Его отпустили. Тогда убийцу не нашли.

Дело подняли, когда в ЛНР пришел СК РФ. Спустя 10 лет после преступления убийцу нашли в Батайске.

«Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего», — сообщила Марковская.

В 2019 году Бартенев участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», он был одним из трех женихов. Тогда невеста выбрала другого мужчину.

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