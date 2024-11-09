В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар

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Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, возгорание ликвидировали на площади в 50 «квадратов». Отмечается, что повреждения получили 9 квартир.
В субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства произошедшего в скором времени будут установлены.
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Екатерина Коршунова