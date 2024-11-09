МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры

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В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в пяти квартирах взрывом выбило двери. В остальных повреждения серьёзнее. К настоящему времени пожар в доме потушен, огонь распространялся на площади 50 квадратных метров. Из здания эвакуированы десять человек, сотрудники МЧС производят разбор обрушившихся конструкций.
Напомним, взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар произошли в жилом доме в жилом комплексе «Курортный». В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Газ взорвался в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома.
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Александр Бойцов