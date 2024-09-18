СК возбудил дело против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова

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Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что военного задержали. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным следствия, Минобороны России в 2023 году в рамках исполнения гособоронзаказа заключило несколько контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автотехники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Стоимость соглашений превысила 140 миллионов рублей. Исполнением контрактов занимался Путилов. От представителя ИП он получил взятку в размере 10 миллионов рублей для ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении этого заказа.
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Анастасия Чинкова