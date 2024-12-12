СК возбудил дело против начальника СИЗО-5 в Перми за превышение должностных полномочий

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника женского изолятора СИЗО-5 в Перми Арсена Шихрагимова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК.
По информации, представленной Properm, Шихрагимов, который занимает свою должность с мая 2022 года, вместе с заместителем был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю. Операция выявила факты неправомерного распределения премий: руководство выписывали повышенные выплаты своим подчиненным, часть которых затем присваивалась ими.
В ранние часы 11 декабря сотрудники следственных органов провели обыски в служебных кабинетах руководства СИЗО-5. Задержанные были доставлены на допрос для дачи показаний.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро.
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В ранние часы 11 декабря сотрудники следственных органов провели обыски в служебных кабинетах руководства СИЗО-5. Задержанные были доставлены на допрос для дачи показаний.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро.
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Дарья Осипова