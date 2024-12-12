У жительницы Волгоградской области началась гидрофобия после заражения бешенством

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В Волгоградской области 44-летнюю женщину укусила заражённая бешенством лиса, пострадавшая умерла.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года в городе Михайловке.
Как пишет издание «В1.ру» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, женщина не обращалась за экстренной профилактикой, она попала в больницу после того, как у неё началась гидрофобия: при виде воды или мысли о ней у пациентки появлялся сильный приступ, каждый раз, когда она пыталась попить, её охватывала паническая атака. Подобный симптом, по словам врачей, является следствием развивающегося бешенства в организме.
Женщину экстренно госпитализировали, но медики не смогли ей помочь. Спустя несколько дней пациентка скончалась.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2024 года количество обращений жителей Волгоградской области в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных увеличилось на 30%, от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек.
Данный регион входит в эпидемическую зону по бешенству.
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Как пишет издание «В1.ру» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, женщина не обращалась за экстренной профилактикой, она попала в больницу после того, как у неё началась гидрофобия: при виде воды или мысли о ней у пациентки появлялся сильный приступ, каждый раз, когда она пыталась попить, её охватывала паническая атака. Подобный симптом, по словам врачей, является следствием развивающегося бешенства в организме.
Женщину экстренно госпитализировали, но медики не смогли ей помочь. Спустя несколько дней пациентка скончалась.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2024 года количество обращений жителей Волгоградской области в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных увеличилось на 30%, от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек.
Данный регион входит в эпидемическую зону по бешенству.
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Анастасия Ларина