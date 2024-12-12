В Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро

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В Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического медицинского университета успешно провели сложную операцию по спасению руки двухлетней девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, около 20:10. При поступлении в клинику у ребенка были зафиксированы серьезные повреждения – обильно загрязненные рваные раны на пальцах. Врачи немедленно собрали бригаду микрохирургического отделения и анестезиологов, которые приступили к операции.
По словам специалистов, эпидермис был полностью сорван на всех тыльных поверхностях пальцев, что потребовало применения высококвалифицированных методов лечения. Для защиты и содействия заживлению были наложены мазевые повязки на поврежденные участки. Кроме того, девочке назначили антибактериальную терапию, что является стандартной практикой при подобных травмах.
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По словам специалистов, эпидермис был полностью сорван на всех тыльных поверхностях пальцев, что потребовало применения высококвалифицированных методов лечения. Для защиты и содействия заживлению были наложены мазевые повязки на поврежденные участки. Кроме того, девочке назначили антибактериальную терапию, что является стандартной практикой при подобных травмах.
Ранее россиянам рассказали, как избежать зависимости от капель для носа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова