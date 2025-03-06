В Белгородской области произошла крупная авария, есть погибшие

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В Белгородской области произошла крупная авария. Микроавтобус столкнулся с Камазом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ДТП произошло в Новооскольском округе.
В результате аварии, по последним данным оперативных служб, погибли пять человек, ещё трое пострадали.
Информация о жертвах происшествия уточняется.
На месте аварии работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.
Гладков подчеркнул, что оперативно выехал на место происшествия вместе с начальником ГУ МЧС по Белгородской области Сергеем Потаповым.
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В результате аварии, по последним данным оперативных служб, погибли пять человек, ещё трое пострадали.
Информация о жертвах происшествия уточняется.
На месте аварии работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.
Гладков подчеркнул, что оперативно выехал на место происшествия вместе с начальником ГУ МЧС по Белгородской области Сергеем Потаповым.
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Анастасия Чинкова