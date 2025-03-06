В Белгородской области произошла крупная авария, есть погибшие

Медики достали порядка 400 магнитных деталей игрушки «Неокуб» из годовалого ребенка в Дагестане. После операции малыш находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева.