В Казани автомобиль наехал на людей на автобусной остановке

Следственные органы Москвы намерены обратиться в Чертановский районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для блогера Александры Митрошиной. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России, пишет РИА Новости.