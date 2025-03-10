В Казани автомобиль наехал на людей на автобусной остановке

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В Казани автомобиль наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.
Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже это число увеличилось.
Позже стало известно, что среди пострадавших оказался ребенок, он находится в больнице. Еще двум людям госпитализация не потребовалась.
По данным очевидцев, 10 марта около 12:00 каршеринг влетел в группу людей, которые заходили в автобус. На место ДТП оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что среди пострадавших оказался ребенок, он находится в больнице. Еще двум людям госпитализация не потребовалась.
По данным очевидцев, 10 марта около 12:00 каршеринг влетел в группу людей, которые заходили в автобус. На место ДТП оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова