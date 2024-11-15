На Урале семье тезки ударившего девочку в живот мигранта начали угрожать

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На Урале семья подверглась травле из-за видео, на котором школьник-мигрант нападает на свою одноклассницу. Об этом информирует E1.RU.
В интернете появилось видео, на котором подросток подбегает к девочке, стоящей у окна, и в прыжке наносит ей удар ногой в живот. Этот инцидент произошел в одной из школ Нижних Серег, расположенной в Свердловской области.
После того как видео стало вирусным в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке нападавшего из Североуральска. Из-за травли семья решила обратиться в Следственный Комитет. В школе, где учится подросток, которому угрожают, планируют проводить беседы о недопустимости разжигания национальной ненависти.
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«На видео не наш ребенок. Мы из другого города, но травят все равно нас! Почему-то под видео слили данные нашей семьи. Мы хоть и за 500 километров живем от места происшествия, но травля продолжается. Мы получаем звонки и письма с угрозами вплоть до лишения жизни», — поделился отец подростка.
После того как видео стало вирусным в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке нападавшего из Североуральска. Из-за травли семья решила обратиться в Следственный Комитет. В школе, где учится подросток, которому угрожают, планируют проводить беседы о недопустимости разжигания национальной ненависти.
Ранее посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова