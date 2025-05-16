СК: возбуждено уголовное дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма

Фото: iStock/artisteer
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователями СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России)», — говорится в telegram-канале СК.
Следствие выяснило, что мужчина в одном из мессенджеров положительно отреагировал на насилие со стороны круга лиц, которых в последствии Международный военный трибунал обвинил в преступлениях против человечности. Комментарии житель оставлял в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года.
Читайте также:
В Белгороде мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену
В поджогах недвижимости премьера Британии Стармера обвинен гражданин Украины
Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Shot
Иван Мусатов