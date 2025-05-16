В Белгороде мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену

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Житель Белгорода Юрий Ярошенко приговорен к 16 годам колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Белгородской области.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования было установлено, что Ярошенко контактировал с представителями террористической организации и украинской разведки. По своей инициативе мужчина передавал им места размещения российских ПВО, а также маршруты военных РФ. К тому же злоумышленник собирался подорвать гранатой бойцов российской армии и отправить им отравленную еду.
Вся преступная деятельность Ярошенко контролировалась правоохранителями и была пресечена. Помимо срока, мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
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