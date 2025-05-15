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В поджогах недвижимости премьера Британии Стармера обвинен гражданин Украины

Фото: iStock/VV Shots

Фото: iStock/VV Shots

Гражданин Украины Роман Лавринович обвинен в поджогах недвижимости премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
«Гражданину Украины Роману Лавриновичу были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая поджог с намерением подвергнуть опасности жизнь человека», — передает издание.

Лавринович обвинен в трех поджогах недвижимости Стармера. Украинец попытался сжечь автомобиль в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частный дом премьера на той же улице, а также дом, где ранее проживал Стармер.

Лавриновича арестовали в юго-восточной части Лондона, в Сиденхэме. Перед судом украинец предстанет уже 16 мая.

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15 мая 2025, 22:11

Фото: istockphoto/Dzurag

Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что все произошло в столичном районе Царицыно. По информации канала, злоумышленница могла решиться на такой шаг по указке мошенников с Украины.
Авторы поста пишут, что полицейским поступил сигнал, что женщина, которая, по словам очевидцев, выглядела взволнованной, зашла в офис микрозаймов на Пролетарском проспекте.

Затем она указала сотрудникам фирмы на провода, угрожая взрывом, если те не откроют кассу. При этом женщина говорила по телефону. На момент написания заметки нет никакой информации о ее задержании, как и о том, был ли у нее муляж или реальное взрывное устройство. При этом очевидцы видели женщину в наручниках рядом с правоохранителями.

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Камера домофона в башкирской Уфе засняла падение метеорита
15 мая 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Sergey Kuznetsov

Падение метеорита засняла камера домофона в башкирской Уфе. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал Ufa_rb.
Видеозапись сделана в Демском районе города. На ней видно, что тело космического происхождения стремительно летит вниз. По информации авторов поста, явление запечатлено в 23:18 по местному времени.
В апреле сотрудники Университета Кертина в Шотландии назвали срок падения огромнейшего метеорита. Специалисты уточнили, что он столкнулся с планетой примерно миллиард лет назад. До этого считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю в северо-западной части страны 1,2 миллиарда лет назад.

Также в январе сообщалось об осколках метеорита в американском Маршфиле.

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Чесноком и молитвами: двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов в Москве
Двухметровый подросток в больнице после лечения чесноком и молитвами
15 мая 2025, 15:19

Фото: istockphoto/Iulianna Est

С отказом органов в одну из столичных больниц попал двухметровый подросток после того, как мать всю жизнь лечила его молитвами и чесноком. Об этом пишет портал ИА Регнум со ссылкой на источники.
По информации журналистов, 16-летнего парня забрали в реанимацию. Вес пациента составляет 135 килограммов. Медики диагностировали повреждение сердечных мышц, болезни почек, легких и третью стадию ожирения. По словам матери, подросток на здоровье никогда не жаловался и врачей не посещал, а лечила она его травами, чесноком и молитвами.

«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся», — пояснила мать.
Чтобы парень поместился, ему сдвинули две кровати, родительница при этом утверждает, что пациент похудел и «даже вон кости видны». До этого он весил 150 килограммов. Женщина добавила, что они голодали и жили бедно несколько лет, а потом она работала в храме уборщицей. Сейчас родительница, по ее словам, не трудится.

«Артем очень много весит, и с ним нужно находиться рядом, присматривать. Он у меня с самого детства очень любит покушать», — сказала она.
Врачи обратились к полицейским, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Кемерове ночью из собственной квартиры исчез ребёнок
15 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/Motortion

Минувшей ночью в Кемерове из собственной квартиры исчез ребёнок. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на собственный источник.
«Утром родители не обнаружили младшеклассницу дома, обратились в полицию. Поиски ребёнка начались очень быстро, к месту пропажи приехали силовики, готовился обход прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Однако девочку быстро нашли по пути к дому. Оказалось, что она рано проснулась и перепутала время. Школьница оделась и ушла на уроки в 06:00.

Тем временем врачи детской городской клинической больницы больницы имени Башляевой извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

При поступлении в больницу ребёнка осмотрели педиатр и хирург, после чего сделали рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В пищеводе обнаружили батарейку, которую извлекли в операционной.

«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлеченная батарейка была черного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты», — говорится в сообщении.

Всего в больнице ребёнок провёл 17 дней. Через месяц врачи должны будут оценить проходимость просвета пищевода, поскольку возможно формирование рубцового стеноза.

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36 ударов ножом: Женщина жестоко расправилась со своим мужем в Ярославской области
SHOT: В Ярославской области жена 36 раз ударила мужа ножом во время ссоры
15 мая 2025, 08:25

Фото: iStock/zoka74

В Мышкинском районе Ярославской области женщина напала с ножом на мужа в ходе семейной ссоры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя женщина ругалась со своим 30-летним мужем из-за того, что он давно не мог найти стабильную работу. В день трагедии супруги скандалили несколько часов.

Во время конфликта россиянка схватила нож и нанесла мужу 36 ударов по различным частям тела. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Подозреваемая задержана.

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