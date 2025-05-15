В поджогах недвижимости премьера Британии Стармера обвинен гражданин Украины

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Гражданин Украины Роман Лавринович обвинен в поджогах недвижимости премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
«Гражданину Украины Роману Лавриновичу были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая поджог с намерением подвергнуть опасности жизнь человека», — передает издание.
Лавринович обвинен в трех поджогах недвижимости Стармера. Украинец попытался сжечь автомобиль в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частный дом премьера на той же улице, а также дом, где ранее проживал Стармер.
Лавриновича арестовали в юго-восточной части Лондона, в Сиденхэме. Перед судом украинец предстанет уже 16 мая.
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