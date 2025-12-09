СК задержал в Воронеже подозреваемого в педофилии учителя физкультуры
В Воронеже задержали учителя физкультуры, которого подозревают в совершении преступлений против несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.
Следственные органы осуществляют необходимые мероприятия и определяют, какую меру пресечения применить к подозреваемому. Уголовное дело было возбуждено по статье, касающейся половых отношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила, что учитель развратил 15-летнюю девочку из школы №104. Она подчеркнула, что педагог не отрицал свои действия, а ученица подтвердила факты сексуальных контактов. После этого другие школьники начали писать женщине с жалобами на поведение учителя. По её информации, не менее пяти детей стали жертвами педагога за последнее время.
