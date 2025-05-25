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СК: задержан расстрелявший толпу на вокзале в Россоши

Фото: iStock/A_N

Фото: iStock/A_N

В Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный достал оружие и открыл огонь по прохожему. После этого переключился на стоявшую рядом группу мужчин. Стрелок скрылся с места преступления до приезда полиции.

Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали два человека. Одного из них доставили в реанимацию с огнестрельным ранением в грудь, дополняет Baza.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство двух или более лиц».

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#оружие
#уголовное покушение
#стрельба
#воронежская область
#полиция
#следственный комитет
В Волгограде во время последнего звонка скончалась учительница из-за тромба
25 мая 2025, 11:09

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Волгограде торжественная линейка обернулась трагедией. В школе №134 Красноармейского района внезапно скончалась учительница. Об этом сообщает местное сетевое издание V1.ru.
В публикации отмечается, что все произошло во время вручения аттестатов на школьном дворе. Сначала всем показалось, что женщина просто упала в обморок. Однако прибывшие на место происшествия медики сообщили, что смерть была моментальной – оторвался тромб.

Педагог проработала в образовательном учреждении 33 года. Ее знали как чуткого человека и опытного наставника.

Перед этим сообщалось, в подмосковной Коломне на обочине загорелся школьный автобус. Пострадавшего ​водителя доставили в больницу.

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В Якутии пропавший без вести охотник утонул в озере
25 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Тело пропавшего без вести охотника обнаружили в Нюрбинском районе Якутии. Об этом сообщили в службе спасения по республике Саха.
По данным ведомства, мужчина отправился на охоту на озеро Мусоаны неподалеку от села Хатын-сысы. В минувшую субботу, 24 мая, на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении.

В публикации отмечается, что поисками занимались не только спасатели, но и местные жители. Оказалось, что мужчина утонул – его тело извлекли из воды. В районе водоема также нашли ружье, лодку и один сапог. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Перед этим сообщалось, что в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой лежала убитая женщина.

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#полиция
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В Якутии нашли тело убитой женщины за автобусной остановкой
25 мая 2025, 07:53

Фото: iStock/Motortion

В минувшую субботу, 24 мая, в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой обнаружили тело женщины. Об этом сообщает СУ СК по Республике Саха.
По версии следствия, колото-резаные ранения указывают на криминальный характер смерти. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ: «Убийство». В настоящий момент по нему ведется расследование, назначен комплекс судебных экспертиз.
«По делу проводятся неотложные следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Перед этим сообщалось, что в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто.

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#следственный комитет
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Массовое ДТП с участием двух грузовиков произошло на МКАД
25 мая 2025, 07:27

Фото: iStock/huettenhoelscher

Массовое ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковушек произошло на 52-м километре внешней стороны МКАД. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении ведомства.
Также в публикации уточняется, что в районе аварии образовался дорожный затор. Движение было затруднено на один километр. Через 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.

Перед этим сообщалось, что мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Находке.

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В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе
25 мая 2025, 05:05

Фото: iStock/Osobystist

В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.
«Мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе в Находке. Его ищут», — говорится в сообщении.

В момент столкновения девочка переходила дорогу на зеленый свет. Мотоциклист после случившегося осмотрел ребенка, а потом скрылся. Школьница получила травму. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ведут поиск мотоциклиста.

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