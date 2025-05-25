СК: задержан расстрелявший толпу на вокзале в Россоши

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В Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный достал оружие и открыл огонь по прохожему. После этого переключился на стоявшую рядом группу мужчин. Стрелок скрылся с места преступления до приезда полиции.
Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали два человека. Одного из них доставили в реанимацию с огнестрельным ранением в грудь, дополняет Baza.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство двух или более лиц».
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Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали два человека. Одного из них доставили в реанимацию с огнестрельным ранением в грудь, дополняет Baza.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство двух или более лиц».
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Лидия Пономарева