В Волгограде во время последнего звонка скончалась учительница из-за тромба

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В Волгограде торжественная линейка обернулась трагедией. В школе №134 Красноармейского района внезапно скончалась учительница. Об этом сообщает местное сетевое издание V1.ru.
В публикации отмечается, что все произошло во время вручения аттестатов на школьном дворе. Сначала всем показалось, что женщина просто упала в обморок. Однако прибывшие на место происшествия медики сообщили, что смерть была моментальной – оторвался тромб.
Педагог проработала в образовательном учреждении 33 года. Ее знали как чуткого человека и опытного наставника.
Перед этим сообщалось, в подмосковной Коломне на обочине загорелся школьный автобус. Пострадавшего водителя доставили в больницу.
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Педагог проработала в образовательном учреждении 33 года. Ее знали как чуткого человека и опытного наставника.
Перед этим сообщалось, в подмосковной Коломне на обочине загорелся школьный автобус. Пострадавшего водителя доставили в больницу.
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Лидия Пономарева