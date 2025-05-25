В Якутии пропавший без вести охотник утонул в озере

Фото: iStock/Jordi Mora Igual
Тело пропавшего без вести охотника обнаружили в Нюрбинском районе Якутии. Об этом сообщили в службе спасения по республике Саха.
По данным ведомства, мужчина отправился на охоту на озеро Мусоаны неподалеку от села Хатын-сысы. В минувшую субботу, 24 мая, на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении.
В публикации отмечается, что поисками занимались не только спасатели, но и местные жители. Оказалось, что мужчина утонул – его тело извлекли из воды. В районе водоема также нашли ружье, лодку и один сапог. Погибшего передали сотрудникам полиции.
Перед этим сообщалось, что в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой лежала убитая женщина.
Читайте также:
В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием
Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС
Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта
В публикации отмечается, что поисками занимались не только спасатели, но и местные жители. Оказалось, что мужчина утонул – его тело извлекли из воды. В районе водоема также нашли ружье, лодку и один сапог. Погибшего передали сотрудникам полиции.
Перед этим сообщалось, что в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой лежала убитая женщина.
Читайте также:
В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием
Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС
Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта
Лидия Пономарева