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В Якутии нашли тело убитой женщины за автобусной остановкой

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В минувшую субботу, 24 мая, в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой обнаружили тело женщины. Об этом сообщает СУ СК по Республике Саха.
По версии следствия, колото-резаные ранения указывают на криминальный характер смерти. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ: «Убийство». В настоящий момент по нему ведется расследование, назначен комплекс судебных экспертиз.
«По делу проводятся неотложные следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Перед этим сообщалось, что в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто.

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#труп
Массовое ДТП с участием двух грузовиков произошло на МКАД
25 мая 2025, 07:27

Фото: iStock/huettenhoelscher

Массовое ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковушек произошло на 52-м километре внешней стороны МКАД. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении ведомства.
Также в публикации уточняется, что в районе аварии образовался дорожный затор. Движение было затруднено на один километр. Через 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.

Перед этим сообщалось, что мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Находке.

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В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе
25 мая 2025, 05:05

Фото: iStock/Osobystist

В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.
«Мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе в Находке. Его ищут», — говорится в сообщении.

В момент столкновения девочка переходила дорогу на зеленый свет. Мотоциклист после случившегося осмотрел ребенка, а потом скрылся. Школьница получила травму. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ведут поиск мотоциклиста.

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В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием
24 мая 2025, 22:53

Фото: iStock/ Boyloso

Российская туристка серьезно пострадала в турецкой Анталье, убегая от возлюбленного, который угрожал ей оружием, сообщила газета Sabah.
Отмечалось, что инцидент случился в районе Окурджалар. Романтический партнер туристки избил ее, а затем угрожал ей винтовкой.

Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшую доставили в больницу Манавгата, а мужчину задержали.

«Здоровье женщины остается под угрозой», — обратили внимание авторы материала.

Газета уточнила, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому предъявили обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни.

Ранее сообщалось, что В Троицком округе Москвы четырехлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось.

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Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта
24 мая 2025, 22:18

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Женщине, которая подожгла отделение полиции в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в совершении теракта, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что она может лишиться свободы сроком до 20 лет.

38-летняя Анна в беседе со следователями заявила, что стала жертвой украинских аферистов, которые набрали кредитов на ее имя. Для возврата средств они сказали забросать полицейское отделение «коктейлями Молотова». Общался с петербурженкой некий Андрей, который просил все снимать. Всего в окно здания Анна кинула три бутылки с зажигательной смесью, а потом скрылась с места инцидента на машине.

Затем девушку задержали. Также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Свою вину Анна уже признала.

Напомним, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.

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Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС
24 мая 2025, 21:38

Никита Кривцов (Фото: Инстаграм* @krivtsov__88)

Автомобиль полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Никиты Кривцова остановили сотрудники ДПС, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Отмечалось, что машине пришлось притормозить на выезде со стадиона в Краснодаре.

Спортсмен вышел из машины и сразу начал кому-то звонить. Согласно предварительной информации, Кривцов употребил шампанского в раздевалке, а потом сел за руль.

Спустя некоторое время футболист убедил правоохранителей отпустить его. Никиту и сопровождавшую его девушку отпустили — она и повела автомобиль.

Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, когда обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

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