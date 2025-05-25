В Якутии нашли тело убитой женщины за автобусной остановкой

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В минувшую субботу, 24 мая, в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой обнаружили тело женщины. Об этом сообщает СУ СК по Республике Саха.
По версии следствия, колото-резаные ранения указывают на криминальный характер смерти. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ: «Убийство». В настоящий момент по нему ведется расследование, назначен комплекс судебных экспертиз.
Перед этим сообщалось, что в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто.
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«По делу проводятся неотложные следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Перед этим сообщалось, что в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто.
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Лидия Пономарева