В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева

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В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, пишет РИА Новости.
«Полицейскими был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками уравнения уголовного розыска МВД Дагестана», — проинформировали в правоохранительных органах.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, 31 января вечером на улице Гапцахской в Махачкале злоумышленник не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена. Мутаев скончался по пути в медучреждение от полученных ранений.
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