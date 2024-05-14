Появились сведения о задержании начальника главного управления кадров Минобороны

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов может быть задержан. Об этом информирует Телеграм-канал «Рыбарь».
Сообщается, что в отношении чиновника проведены следственные действия, а сам он не присутствовал на рабочем месте.
Стоит отметить, что официальных сведений по этому поводу пока не поступало. Также не уточняется, какие эпизоды Кузнецову инкриминируются.
Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.
Ранее сообщалось, что житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что официальных сведений по этому поводу пока не поступало. Также не уточняется, какие эпизоды Кузнецову инкриминируются.
Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.
Ранее сообщалось, что житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак