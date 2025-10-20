Заведующую производством задержали по делу об отравлении 89 человек

20 октября 2025, 12:38

СК: Заведующую производством задержали в Улан-Удэ по делу об отравлении

Фото: медиасток.рф

В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции, откуда поставлялись продукты, которые, по данным Следственного комитета России, стали причиной отравления покупателей в сети магазинов «Николаевский». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.