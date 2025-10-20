Заведующую производством задержали по делу об отравлении 89 человек
В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции, откуда поставлялись продукты, которые, по данным Следственного комитета России, стали причиной отравления покупателей в сети магазинов «Николаевский». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Женщине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — за изготовление и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью. Следственные действия по делу продолжаются.
О массовой госпитализации жителей Улан-Удэ стало известно 19 октября. Все заболевшие употребляли готовую продукцию, произведённую ООО «Восток». Региональная прокуратура начала проверку по факту массового отравления.
К 20 октября число пострадавших возросло до 89 человек, в том числе 49 детей. Проводятся лабораторные исследования, ситуация находится под постоянным контролем.
