СК завел дело об осквернении памятника погибшим в годы ВОВ в российском регионе
В Новомосковске Тульской области возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс‑служба СУ СК по региону.
Территориальным следственным отделом по городу Новомосковску возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений).
Поводом для проверки стала публикация в СМИ: в парке Памяти и Славы, входящем в мемориальный комплекс, мужчина повредил один из элементов военной техники, размещённых в парке.
Ход расследования и установление всех обстоятельств взяты на личный контроль руководителем следственного управления Владимиром Усовым.
