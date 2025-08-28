СК завел дело об осквернении памятника погибшим в годы ВОВ в российском регионе

28 августа 2025, 22:41

СК РФ завел дело об осквернении памятника погибшим в годы ВОВ в Тульской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Новомосковске Тульской области возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс‑служба СУ СК по региону.