СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье

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Следственные органы начали расследование уголовного дела по факту преднамеренного уничтожения имущества в отношении мужчины, который напал на женщину-таксиста в Подмосковье в результате дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
«Главе ведомства будет представлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом на дороге в Московской области... Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области ведется расследование уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Кроме того, СК РФ запросил передачу материалов дела о совершении хулиганства в отношении девушки из МВД для дальнейшего рассмотрения в своем производстве.
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