Российский студент избил 15-летнюю девушку на улице и поплатился

25 сентября 2026, 12:56

В Новосибирске задержали студента за избиение 15-летней девушки

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Новосибирске задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девушку. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».