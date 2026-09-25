Российский студент избил 15-летнюю девушку на улице и поплатился
В Новосибирске задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девушку. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел 19 сентября возле одного из домов на улице Гоголя в Центральном районе города. Злоумышленник ударил студентку колледжа в лицо, когда она шла на учебу. Пострадавшая убежала и позвонила отцу, после чего семья обратилась в полицию.
Как уточнила пресс-служба УМВД по региону, уголовное дело по факту происшествия находится в производстве следователя отдела полиции № 1 «Центральный». Нападавшим оказался первокурсник из Республики Алтай, которые прежде не был судим.
Ранее сообщалось, что московскую блогершу Оксану Зима избили на глазах у ее маленького ребенка в магазине «Красное и Белое». По словам пострадавшей, у нее возник конфликт с продавцом из-за неправильно пробитых сигарет.
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