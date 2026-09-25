Россиянин удерживал пожилую мать и угрожал ей убийством
Видео: пресс-служба пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Росгвардейцы спасли 62-летнюю жительницу Подмосковья от сына, пригрозившего ей расправой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В дежурную часть поступило сообщение от пожилой женщины из дома на Центральной улице. Испуганная пенсионерка рассказала, что сын удерживает ее в квартире и угрожает ножом. Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны прибыли на место и обезвредили злоумышленника.
Правоохранители выяснили, что 45-летний мужчина взял кухонный нож и угрожал им матери в ходе семейного конфликта. Позднее дебошира доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали посетителя гипермаркета за кражу умной колонки
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