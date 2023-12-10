В Петербурге член Тамбовской ОПГ признался в убийствах спустя 30 лет.

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
В Санкт-Петербурге довольно необычным образом было раскрыто двойное убийство, совершенное 30 лет назад. Бывший гангстер сам пришёл в ФСБ на Литейном и рассказал, что 30 лет назад расстрелял двоих конкурентов.
В 1993 году у «тамбовских» вышли серьёзные разборки с конкурентами из другой группировки по поводу раздела сфер влияния в области торговли редкоземельными металлами. Тогда недругов и соперников, по традиции тех лет, решено было просто убрать. Сначала их собирались взорвать, но место их дислокации находилось в районе рынка на улице Решетникова, около очень людного прохода. Тогда Мирошник взял всё на себя. Он взял ТТ и с близкого расстояния выпустил в конкурентов целую обойму. ТТ он затем выбросил в Обводный канал.
Фото: istockphoto/Diy1
Эту историю убийца и рассказал оперативникам на Литейном, куда пришёл добровольно. Те изрядно удивились и спросили Мирошника, почему спустя столько лет он решил признаться в преступлении. Тогда он рассказал следователям, что недавно у него умерла жена, и сам он тоже серьёзно болен. Вот и решил перед уходом на тот свет облегчить душу, чтобы не умирать с грузом тайны. Подозреваемого пока арестовали на двое суток.
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