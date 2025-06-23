В Подмосковье произошёл взрыв во время свадебной церемонии

23 июня 2025, 16:19

В Подмосковье из-за фейерверка на свадьбе произошёл взрыв

Фото: Istock/xphotoz

В Долгопрудном во время свадебной церемонии взрыв фейерверка пошёл не по плану. Подробности данной истории сообщает SHOT.