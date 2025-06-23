В Подмосковье произошёл взрыв во время свадебной церемонии
В Долгопрудном во время свадебной церемонии взрыв фейерверка пошёл не по плану. Подробности данной истории сообщает SHOT.
Запланированный салют на свадьбе вызвал не радость от красивого шоу, а панику среди присутствующих. Вместо традиционного направления в небо, огненные струи устремились в толпу гостей, осыпая их горящими искрами. Практически у всех участников мероприятия царапины, ожоги и синяки. Особенно сильные повреждения получила невеста — её волосы обгорели, а платье подпалилось фейерверком.
Молодожены винят в произошедшем специалиста по пиротехнике. Они заявляют, что в день торжества мужчина долго не брал трубку, а за 20 минут до установленного времени сообщил о своём опоздании на полтора часа. Пара утверждает, что когда он приехал, то установил оборудование в сильной спешке. Сам пиротехник отрицает свою вину.
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