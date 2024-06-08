Суд в Кемерове арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию

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Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что срок нахождения под стражей составит два месяца. В настоящее время количество пострадавших из-за ДТП возросло до 146 человек.
Согласно информации источника, в процессе заседания обвиняемый Хакимов Тимур свою вину не признавал. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Согласно информации источника, в процессе заседания обвиняемый Хакимов Тимур свою вину не признавал. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Екатерина Коршунова