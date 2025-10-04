Возгорание в промзоне ликвидировали в Ленобласти
Губернатор Дрозденко: Возгорание в промзоне ликвидировали в Ленобласти
Пожар в промзоне города Кириши, Ленинградской области ликвидировали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, средства противовоздушной обороны сбили над Киришами семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на территории промзоны вспыхнул пожар.
Перед этим в Минобороны озвучили число сбитых БПЛА ВСУ над Белгородской областью. По официальной информации, речь идет о 29 аппаратах противника. Подробности в нашем материале.
Читайте также: