Возгорание в промзоне ликвидировали в Ленобласти

Губернатор Дрозденко: Возгорание в промзоне ликвидировали в Ленобласти
Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар в промзоне города Кириши, Ленинградской области ликвидировали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.



По его словам, средства противовоздушной обороны сбили над Киришами семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на территории промзоны вспыхнул пожар.

Перед этим в Минобороны озвучили число сбитых БПЛА ВСУ над Белгородской областью. По официальной информации, речь идет о 29 аппаратах противника. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

