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СК: Житель Чувашии избил женщину, а затем бросил её в подвал и заколотил досками

19 декабря 2023, 20:34
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Чувашии мужчина регулярно избивал свою сожительницу, а затем бросил её в подвал и заколотил досками, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, в период с 5 по 28 сентября житель Чувашии неоднократно наносил побои своей сожительнице. 28 сентября он злоупотребил алкоголем, снова накинулся на женщину с кулаками, а затем и вовсе швырнул её в подпольное помещение и заколотил его досками. В заточении жертва провела несколько часов подряд.

Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, свидетельствующую о вине мужчины в преступлении. В том числе были получены показания потерпевшей, а также результаты медицинской экспертизы.


Уголовное дело россиянина было передано в суд.

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#суд
#уголовное следователи
#следственный комитет
#избиение
#женщины
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Главу ГУ МЧС по Самарской области Бойко отправили в СИЗО на два месяца
19 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/BrianAJackson

Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко арестовали на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, Бойко подозревают в получении взяток в особо крупных размерах от компании «Витязь», находившейся под его покровительством.

Вместе с главой МЧС были задержаны руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. 18 декабря все трое были этапированы в Москву.

При этом, ранее сообщалось, что в ходе обысков удалось обнаружить документы, подтверждающие денежные переводы на счёт Бойко.

19 декабря Басманный суд Москвы принял решение об отправке Бойко в следственный изолятор на два месяца.

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#суд
#мчс
#витязь
#документы
#компании
#взятка
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Назван источник громких звуков в небе над Краснодаром
МЦУ Краснодара: громкие звуки шли из-за преодоления самолётом звукового барьера
19 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/Олег Копьёв

Звуки взрывов, которые были слышны над Краснодаром, являются следствием преодоления самолётом звукового барьера. Такое объяснение дал Муниципальный центр управления городом Краснодаром в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жители Краснодара услышали громкие звуки над городом. Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над одной из многоэтажек разносится столб дыма.

При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что звуки были слышны сразу в нескольких районах города – в Красноармейском, Губернском, Музыкальном и в СНТ «Первенец Кубани».

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону России. Несколько дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями, в ДНР и в Одинцовском городском округе Подмосковья.

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#краснодарский край
#взрывы
#жители
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Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов
19 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/JuYochi

В полицию поступило заявление от имени телеканала Russia Today (RT) об обмане на 45 тысяч долларов, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, в полицию от имени телеканала обратились адвокаты. Они рассказали, что мошенники общались с представителями RT от имени Азиатско-Тихоокеанским институт развития телерадиовещания (AIBD), с которой телеканал работает. Ежегодно RT платит взнос участника организации, размером в пять тысяч долларов.

Однако, в этом году в Russia Today также решили поучаствовать в мероприятии в качестве спикера, что стоит 20 тысяч долларов. Эта сумма, как и ежегодный платёж, были отправлены на счёт AIBD, но там им сообщили, что платёж в 20 тысяч был отмёнен и уже завтра вернётся на счёт RT. Деньги были отправлены ещё раз.

После того, как со счёта RT ушло 45 тысяч долларов, в AIBD, внезапно, заявили, что никаких денег не получали. Выяснилось, что всё это время представители RT общались с мошенниками.

18 декабря адвокаты телеканала обратились в полицию, заявив о сумме ущерба в 4 миллиона рублей.

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#деньги
#мошенники
#взнос
#телевидение
#полиция
#кража
#адвокат
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На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП
19 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/BrianAJackson

В Приморско-Ахтарске заключили под стражу полицейского, который устроил смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации прокуратуры Краснодарского края, 17 декабря 35-летний инспектор ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля, превысил скорость и врезался в машину, которая поворачивала налево. Отмечается, что в момент аварии арестованный находился не при исполнении должностных обязанностей.

В результате столкновения, водитель сворачивающего влево автомобиля скончался.

В отношении инспектора возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Суд поместил его в следственный изолятор на два месяца.

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#дтп
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Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом
19 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Краснодара сообщили о звуках громких взрывов над городом, передаёт Telegram-канал Baza.
Очевидцы событий также прислали видеоролик. На нём видно, как над одной из строящихся многоэтажек взвивается столб дыма.
Что именно произошло – пока что остаётся неизвестным. Официальным комментариев по поводу случившегося также нет.

При этом, по информации Telegram-канала SHOT, взрывы были слышны сразу в нескольких районах города – Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».

Напомним, сегодня дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотника на Московскую область.

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#краснодарский край
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#видео
#город
#жители
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В Москве руководитель проектов банка упал в туалете и умер
19 декабря 2023, 19:02

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В Москве выясняют подробности смерти руководителя проектов одного из банков.
РЕН ТВ пишет, что 44-летнего мужчину с пробитым затылком обнаружили в туалете в офисном здании утром в понедельник, 18 декабря.

«По предварительным данным, мужчина упал, получив тяжелую травму головы»,-сообщает источник.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью. 7-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.

РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси. Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.

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В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью

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#москва
#полиция
#происшествие
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Авиатор Шаповалов осудил запрет Норвегии на посадку лайнеру РФ с умирающим
19 декабря 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиатор Дмитрий Шаповалов назвал бесчеловечным запрет Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим человеком на борту.
Он подчеркнул, что норвежцы должны были дать разрешение на посадку в такой экстренной ситуации несмотря на политические установки из-за угрозы жизни человека.

«На борту был умирающий человек, в Норвегии об этом знали, но запретили сажать самолёт. За такое поведение их казнить надо. На кону была человеческая жизнь. Это весомое основание. <…> Какие здесь могут быть еще правила? Когда на кону стоит человеческая жизнь, надо думать прежде всего об этом. Они говорят о какой-то демократии, а на деле совершают такие бесчеловечные поступки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Шаповалов.

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#человек
#самолет
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Создателя Mr. Freeman обвинили в дискредитации ВС РФ
Создателя Mr. Freeman Мунтяна уличили в дискредитации ВС РФ
19 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/Zolnierek

Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна обвинили в дискредитации ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказали в Хорошёвском суде Москвы, где зарегистрировали соответствующий протокол.
Отмечается, что в отношении Мунтяна зарегистрирован протокол, однако дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Mr. Freeman – один из первых веб-сериалов в России, который выходил на YouTube и ряде других площадок с 2009 года. Проект имел огромный успех. В настоящее время YouTube-канал Мунтяна продолжает пополняться новыми мультфильмами, но крайне редко и не с регулярной частотой.

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#мультипликация
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#вс рф
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Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
19 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Thomasaf

В подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 34-летний молдованин, находясь в алкогольном опьянении, пришел в гости к бывшей девушке. Там он застал уже нового бойфренда. Он до смерти избил молодого человека. А вот избавляться от труба бывшие возлюбленные отправились вместе. На садовой тачке они вывезли тело и бросили его на крыльце дома на соседней улице. После чего девушка вернулась домой и принялась отмывать следы крови.

На утро труп обнаружили соседи и вызвали полицию. Сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Сейчас девушку обвиняют в укрывательстве преступления, а мужчину – в убийстве.

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