СК: Житель Чувашии избил женщину, а затем бросил её в подвал и заколотил досками

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Чувашии мужчина регулярно избивал свою сожительницу, а затем бросил её в подвал и заколотил досками, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, в период с 5 по 28 сентября житель Чувашии неоднократно наносил побои своей сожительнице. 28 сентября он злоупотребил алкоголем, снова накинулся на женщину с кулаками, а затем и вовсе швырнул её в подпольное помещение и заколотил его досками. В заточении жертва провела несколько часов подряд.
Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, свидетельствующую о вине мужчины в преступлении. В том числе были получены показания потерпевшей, а также результаты медицинской экспертизы.
Уголовное дело россиянина было передано в суд.
Читайте также:
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП
В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина
В Волоколамске девушка помогла бывшему спрятать труп парня, которого он убил
Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, свидетельствующую о вине мужчины в преступлении. В том числе были получены показания потерпевшей, а также результаты медицинской экспертизы.
Читайте также:
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП
В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина
В Волоколамске девушка помогла бывшему спрятать труп парня, которого он убил
Евгения Парфентьева