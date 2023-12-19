В Волоколамске девушка помогла бывшему спрятать труп парня, которого он убил

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В подмосковном Волоколамск мужчина из ревности убил нового парня бывшей возлюбленной, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на днях 34-летний мужчина внезапно заявился в гости к своей бывшей девушке, где она находилась с новым молодым человеком. Находясь в нетрезвом состоянии и заревновав бывшую, он до смерти избил её парня.
Вместе они решили избавиться от тела. Погрузили его на садовую тачку и оттащили на крыльцо дома, расположенного на соседней улице. После девушка вернулась домой и отмыла следы крови.
Однако, на следующий день труп обнаружили, а подозреваемых задержали.
Теперь девушке грозит срок за укрывательство убийство, а её бывшему за убийство.
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Вместе они решили избавиться от тела. Погрузили его на садовую тачку и оттащили на крыльцо дома, расположенного на соседней улице. После девушка вернулась домой и отмыла следы крови.
Теперь девушке грозит срок за укрывательство убийство, а её бывшему за убийство.
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Евгения Парфентьева