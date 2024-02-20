СК: Жителя Кирова, зарезавшего незнакомца, признали невменяемым

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Жителя Кирова, который зарезал незнакомого мужчину на улице, признали невменяемым, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 13 июля 2023 года 37-летний житель Кирова напал на улице на незнакомого ему 51-летнего мужчины. По непонятным причинам он набросился на прохожего и нанёс ему несколько ножевых ранений. Несмотря на помощь прибывшей бригады скорой помощи, от полученных травм пострадавший скончался.
Уголовное дело направлено в суд для постановления о применении в отношении кировчанина принудительного лечения в специализированном учреждении.
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«Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — сообщили в СК.
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Евгения Парфентьева