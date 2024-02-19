«Убийство в кукурузе»: Под Воронежем женщину застрелили прямо посреди поля

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Неизвестные застрелили женщину в кукурузном поле под Воронежем, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, вечером 17 февраля супружеская пара из воронежского села Кутки приехала в кукурузное поле около села Тихвинка. Почему муж с женой решили заняться сбором початков в такое время года — пока что остаётся неизвестным.
Супруги разделились и отправились собирать урожай по отдельности. Спустя какое-то время мужчина услышал звук отъезжающего автомобиля, а затем выстрел. Он бросился к своей жене и обнаружил её мёртвой, лежащей на земле. Стрелок скрылся.
На месте преступления работают правоохранители, подробности убийства устанавливаются.
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Супруги разделились и отправились собирать урожай по отдельности. Спустя какое-то время мужчина услышал звук отъезжающего автомобиля, а затем выстрел. Он бросился к своей жене и обнаружил её мёртвой, лежащей на земле. Стрелок скрылся.
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Евгения Парфентьева