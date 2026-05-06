Скандал на пляже Таиланда: туристы устроили оргию в море
На одном из таиландских пляжей Паттайи произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Baza.
По словам очевидцев, в ночное время группа из восьми человек зашла в море и, разбившись на пары, начала вести себя вызывающе прямо в воде, устроив оргию.
Отдыхающие, находившиеся поблизости, пытались сделать замечания и остановить происходящее, однако это не дало результата — ситуация лишь привлекала всё больше внимания. Некоторые свидетели начали снимать происходящее на телефоны. После того как одна из пар заметила съёмку, они покинули воду, однако остальные участники продолжили.
Видео быстро распространилось в интернете, вызвав волну критики со стороны местных жителей. Многие из них считают, что в инциденте участвовали туристы из России или русскоговорящие отдыхающие — по их словам, на месте звучала русская речь.
Читайте также: