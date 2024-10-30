Вора-законника Васю Бандита экстрадировали в РФ из Албании — МВД

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Россиянин Вася Бандит (Игорь Кокунов) экстрадирован в РФ из Албании, проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина был в международном розыске, в который его объявили в прошлом году.
«Вскоре местонахождение разыскиваемого было установлено. На территории Республики Албания он задержан правоохранительными органами этого государства», — пояснила Волк.Против Кокунова открыли уголовное производство по статье об организации преступного сообщества в 2020 году.
По версии следователей, Кокунов имеет статус вора-законника и соответствующую сферу влияния с 1993 года. Положение давало ему держать под контролем российский криминалитет.
Ранее сообщалось, в чем обвинили батюшку в Тульской области.
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Никита Кротов