Скандальную российскую судью поймали в Баку

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В Азербайджане во время попытки вылететь в Дубай задержали бывшую судью Краснодарского края Елену Хахалеву, обвиняемую в России в служебном подлоге и мошенничестве. На родине женщина получила известность из-за появления в сети видео с шикарной свадьбы ее дочери, после чего выяснилось, что судья вдобавок не появлялась на работе 127 дней, а СМИ не смогли найти подтверждений получения ей высшего образования.
«Спустя несколько дней после торжества прогремел новый скандал. В Сети появились фотографии будущей судьи, снятые в первой половине 1990-х годов. На снимках молодая Хахалева находилась в компании известных в то время криминальных авторитетов Пецо (Реваза Бухникашвили), Рамаза Кутаисского (Рамаза Дзнеладзе), Тахи (Георгийя Углавы) и Коммуняйя (Сергея Волкова)», — сообщают argumenti.ru.В свою очередь специалист по международному праву, адвокат Мария Ярмуш поделилась, что азербайджанская сторона скорее всего пойдет России на встречу и экстрадирует Хахалеву. По мнению эксперта, передает «Вечерняя Москва», не политическим фигурантам не принято предоставлять политическое убежище.
«Между РФ и Азербайджаном подписано соглашение о взаимной помощи по уголовным делам. Я считаю, что у азербайджанского суда нет оснований счесть запрос об экстрадиции и в целом уголовное дело необоснованными. Оно не политическое, а жизни и здоровью фигурантки в России ничего не грозит», — отметила адвокат.Читайте также:
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