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Скандальную российскую судью поймали в Баку

В Баку задержали бывшую судью Хахалеву, известную скандалом со свадьбой дочери
Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Азербайджане во время попытки вылететь в Дубай задержали бывшую судью Краснодарского края Елену Хахалеву, обвиняемую в России в служебном подлоге и мошенничестве. На родине женщина получила известность из-за появления в сети видео с шикарной свадьбы ее дочери, после чего выяснилось, что судья вдобавок не появлялась на работе 127 дней, а СМИ не смогли найти подтверждений получения ей высшего образования.
«Спустя несколько дней после торжества прогремел новый скандал. В Сети появились фотографии будущей судьи, снятые в первой половине 1990-х годов. На снимках молодая Хахалева находилась в компании известных в то время криминальных авторитетов Пецо (Реваза Бухникашвили), Рамаза Кутаисского (Рамаза Дзнеладзе), Тахи (Георгийя Углавы) и Коммуняйя (Сергея Волкова)», — сообщают argumenti.ru.
В свою очередь специалист по международному праву, адвокат Мария Ярмуш поделилась, что азербайджанская сторона скорее всего пойдет России на встречу и экстрадирует Хахалеву. По мнению эксперта, передает «Вечерняя Москва», не политическим фигурантам не принято предоставлять политическое убежище.


«Между РФ и Азербайджаном подписано соглашение о взаимной помощи по уголовным делам. Я считаю, что у азербайджанского суда нет оснований счесть запрос об экстрадиции и в целом уголовное дело необоснованными. Оно не политическое, а жизни и здоровью фигурантки в России ничего не грозит», — отметила адвокат.
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Вынесен приговор мошеннице, выдававшей себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов»
28 января 2025, 21:49

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В российском регионе вынесли приговор мошеннице, которая, выдав себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов», обманула женщину на 53 тысячи рублей. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
«Зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте» под видом участницы проекта «Битва экстрасенсов» Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-центра.
В 2023 году на ее страницу подписалась женщина и мошенница решила заработать. Лже-гадалка предложила жертве провести сеанс гадания и сделать диагностику судьбы и личной жизни.

После сеанса аферистка убедила женщину, что почувствовала наложенную порчу и проклятие, которые срочно нужно снимать.

Всего жертва мошенница понесла ущерб в 53 тысячи рублей. После задержания подсудимую возместила ей эту сумму.
«Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — пишет издание.
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В Москве врачи спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку
28 января 2025, 21:44

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку. Об этом сообщает департамента здравоохранения Москвы. Символ Нового года, как отмечается, загорелся от свечи, которую случайно подвинул ребенок во время работы над домашним заданием.
«В рамках лечения доктора выполнили ювелирную работу — провели хирургическую обработку ожоговых ран, с помощью специальных раневых покрытий добились купирования воспалительных явлений, с помощью лекарственных препаратов подавили инфекцию в ранах», — приводит АГН «Москва» сообщение департамента.
В то же время в Кемеровской области спасли бойца СВО, получившего осколочное ранение в живот. Как сообщает «Сiбдепо», у мужчины обнаружили абсцесс, который мог привести к перитониту и сепсису. Было решено проводить операцию малоинвазивным методом.
«С помощью специальной иглы под УЗИ-контролем прокололи абсцесс, ввели в его полость дренажную трубку и удалили гнойное содержимое. После этого пациенту стало лучше», — отмечает издание.
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Fox News: На границе США и Мексики мигранты и пограничники устроили перестрелку
28 января 2025, 21:39

Фото: iStock/ ipopba

На границе США и Мексики случилась перестрелка между пограничниками и мигрантами, сообщил телеканал Fox News.
Подчеркивалось, что группа нелегальных мигрантов предприняла попытку пересечь границу, в итоге сотрудники пограничного патруля Соединенных Штатов Америки открыли огонь и остановили их. По информации телеканала, пострадавших нет.

Перестрелка была недалеко от острова Фронтон. Он находился на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По предварительной информации, мигранты, ставшие участниками перестрелки, могут быть членами наркокартеля.

Напомним, что президент Дональд Трамп дал общение прекратить поток нелегалов в США, ставший рекордным при предыдущей администрации. На помощь пограничной службе поручили выдвинуться военнослужащим.

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#мигранты
#стрельба
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Стало известно о тайном обществе, промышляющем в России
RT: закрытая организация YPO* занимается шпионажем и вербовкой в России
28 января 2025, 20:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Стали известны подробности о работе закрытого американского клуба предпринимателей YPO* («Организация молодых президентов»), который с октября 2024 года признан в России нежелательной организацией. Как выяснил RT, сообщество, в которое не может попасть случайный человек, занимается вербовкой российских управленцев, шпионажем в сфере экономики и подготовкой лидеров общественного мнения, через которых продвигается англосаксонская идеология.
«Одна из главных задач YPO* — рекрутинг молодых и успешных бизнесменов по всему миру. Члены клуба реализуют «социальные проекты» по подготовке и воспитанию будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Россия — в числе стран, где организация развернула активную деятельность», — отмечается в материале.
По официальным данным, организация пропагандирует ЛГБТ** и поддерживает Украину. На сайте YPO* даже функционирует специальный раздел под названием «Украинский кризис», где Россию выставляют в качестве агрессора.

По информации телеканала, основной представитель организации в России — специалист по рекрутингу CEO и формированию советов директоров Ярослав Глазунов, который проходил обучение в частном американском вузе в Кремниевой долине.
«По данным источника RT, в список членов YPO* входят бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, сооснователи Mail.ru Group Дмитрий Гришин и платёжного сервиса QIWI Сергей Солонин, медиаменеджер Олег Волкош и бывшая глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан», — говорится в статье.
Как стало известно RT, закрытый клуб организует в России Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь» и закрытое бизнес-сообщество «Джинто», созданное Глазуновым. Через них организация проводит конкурсы среди молодежи, предлагая юным специалистам стажировку в иностранных компаниях.

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*организация, признанная нежелательной на территории России

**«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории России
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#интервью
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Атомный ледокол столкнулся с сухогрузом в Карском море
Ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку, столкнувшись с сухогрузом в Карском море
28 января 2025, 20:13

Фото: iStock/KadnikovValerii

Атомный ледоход «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом «Ямал. Кречет» в Карском море. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл ещё 26 января, однако информация об этом появилась только сейчас.

Отмечается, что ледокол приплыл на помощь судну, чтобы провести его сквозь льды, в которых он застрял. Однако всё пошло не по плану. Атомоход левым бортом задел сухогруз и получил повреждение обшивки.

Члены экипажа не пострадали, реакторная установка не повреждена. В итоге сухогрузу удалось освободиться из ледяного плена. После корабли отправились по своим маршрутам.

«Атомфлот» никак не комментировал произошедшее.

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В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ
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#море
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#столкновение
#авария
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В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ
28 января 2025, 19:14

Фото: iStock/Zolnierek

Нагатинский суд Москвы накануне десять раз оштрафовал музыканта по статье о дискредитации ВС РФ за посты в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в судебном материале, который приводит РИА Новости.
Отмечается, что нарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе. 27 января его десять раз привлекли к административной ответственности. В своих постах на личной странице мужчина высказывал отношение к СВО.

В суде не смогли сообщить точную сумму наложенных штрафов, однако по статье о дискредитации штраф по одному протоколу составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, Буянова оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Москвич полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколах.

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В Барнауле дочь сварила мать в кипятке за неэкономный расход воды
В Барнауле дочь умышленно до смерти ошпарила мать кипятком
28 января 2025, 18:39

Фото: istockphoto/Diy13

В Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов.
О трагическом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Причиной конфликта между ближайшими родственниками, как это часто бывает, стали бытовые неурядицы.

По информации ведомства, жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.

Дочь решила отомстить матери и, когда та пошла мыться, зашла в ванную и стала поливать находившуюся в ванной мать кипятком из душа. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу, но через несколько дней сердце ее остановилось.
Ведется следствие, обвиняемая заключена под стражу.

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#тарифы
#алтайский край
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Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в хищении 15 млн: у неё отбирают сына и везут в колонию
Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова Татьяну Беленок обвинили в хищении 15 млн
28 января 2025, 18:01

Фото: iStock/zoka74

Много лет Татьяна Беленок состояла в отношениях с известным бизнесменом Владимиром Зубковым, от которого родила ребёнка. Однако, когда мужчину посадили, он начал отказываться от сына и обвинил бывшую в воровстве.
В 2008 году авторитетный бизнесмен из Волгограда Владимир Зубков, решивший открыть загородный ресторан, обратился за помощью к Беленок. Она начала вести бизнесы, но вскоре отношения из рабочих переросли в любовные. С 2008 по 2019 годы они состояли в отношениях. При этом выяснилось, что у Зубкова была семья, в которой подрастали две дочери.

В 2019 году мужчину посадили по обвинению в соучастии в покушении на губернатора Волгоградской области. Зубков свою вину не признал.

Ему удалось до вступления в силу приговора передать весь бизнес супруге Елене Зубковой, хотя Беленок утверждает, к тому моменту они уже официально были разведены. После этого Елена начала портить жизнь Татьяне и обвинила ей в намерении украсть деньги и забрать часть бизнеса.

В результате, в отношении Татьяны Беленок было возбуждено уголовное по статье о хищении. Её обвинили в краже 14,5 миллионов рублей. При этом женщина утверждает, что никогда не брала этих денег.

Решением суда её приговорили к трём годам колонии общего режима. Сейчас ещё можно обжаловать это решение, однако уже скоро оно должно вступить в силу. Больше всего Татьяна боится за 13-летнего сына от Зубкова, которого его бывшая жена Елена уже решила забрать к себе на воспитание.

Также женщина продолжает утверждать, что Беленок обворовала её семью, а Владимир через адвокатов передал убеждённость в том, что любовница его якобы подставила.

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#деньги
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#хищение
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#суд
#уголовное дело
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В Балашихе пассажир забыл в такси сумку с почти 2 млн рублей
28 января 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/0shi

Сумку с деньгами и личными вещами оставил в такси в Барвихе 36-летний местный житель, забытое имущество прибрал к рукам таксист, ущерб составил более 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пассажир написал заявление в полицию. Следствие установило, что он оставил свою сумку на заднем сидении такси, и водитель забрал её себе. Таксиста задержали. Им оказался 40-летний житель Саратовской области. Часть похищенного у него изъяли и вернули законному владельцу», — говорится в сообщении.
Против таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения до суда ему назначили запрет определённых действий.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны в Одинцове полицейские накрыли нелегальный цех по расфасовке красной икры.

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