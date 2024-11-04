«Скажите спасибо, что я вас только бью»: семейная жизнь лобстера-убийцы Грейди Стайлза, превратившегося из артиста в палача

Грейди Стайлз
Эта история повествует о Грейде Стайлзе, мальчике-лобстере из цирка уродов. «Радио 1» расскажет о настоящем монстре, который не жалел и не любил никого, кроме самого себя.
История Семьи
Все члены семьи Стайлз страдали от эктродактилии — генетического отклонения, при котором отсутствуют три средних пальца на руках, а большой и мизинец образуют форму буквы V. Из-за этого кисти рук приобретают сходство с клешнями лобстера. Также возможна мутация ног, при которой пальцы срастаются, образуя подобие клешней. Это и случилось с Грэйди. Из-за этого он взял себе сценический псевдоним «Lobster Boy» (Мальчик-лобстер).
Питтсбург, июль 1937 года. В семье Стайлзов родился мальчик по имени Грэйди-младший. У него были ноги и руки, похожие на клешни, поэтому он не мог свободно передвигаться и брать предметы. Большую часть своей жизни он проводил в инвалидной коляске, перемещаясь по дому и скользя по полу с помощью своего туловища.
У семьи Стайлс было занятие, которое стало их визитной карточкой — цирковое искусство. Когда особенность семьи стала известна в округе, а затем и по всей Америке, отец Грейди основал цирк под названием «Семья лобстеров». Там проводились фрик-шоу, где зрители могли увидеть необычных людей.
Грейди жил беззаботно: ему не нужно было учиться или искать работу, он готовился стать цирковым артистом. Поклонников у него было много, скромностью мальчик тоже не отличался.
Однако Стайлс страдал алкоголизмом и не проявлял любви ни к кому, кроме себя. Он был властным, жестоким и манипулятивным человеком. Он позволял себе издеваться над слабыми и беззащитными. Но несмотря на это, Грейди был женат трижды, и двое из четырёх детей от его первого брака с Мэри Терезой Херцог унаследовали его заболевание. Оказалось, что эта патология передаётся не только мальчикам: сын Грейди III и дочь Кэти также имели клешни.
История любви Грейди Стайлза
Вся Америка обсуждала историю любви мальчика-лобстера и обычной девушки.
Тереза, будучи подростком, ушла из дома, чтобы быть рядом со своим возлюбленным Грейди Стайлзом. О них ходили разные слухи. Девушку осуждали, не понимали и даже угрожали, но Тереза слишком сильно была влюблена а Грейди и общество не смогло её продавить. Позже она присоединилась к цирку, но сама не выступала, а работала обычным сотрудником.
Вскоре пара заключила брак, и у них родились четверо детей. Двое из них унаследовали особенности внешности отца — Кэти и Грейди III. О четвёртом ребёнке пары ничего не известно.
С появлением детей началась трагическая история семьи Стайлз.
Фото: iStock/IndiaUniform
Лобстер-убийца
Несмотря на известность и высокий доход, инвалидность Грейди привела к его социальной изоляции и сделала его изгоем, что вызвало эмоциональные и психологические проблемы. В середине 1960-х годов Грейди Стайлз впал в депрессию. Он начал злоупотреблять алкоголем, что привело к развитию психических расстройств, вызванных алкоголизмом. Будучи пьяным Грейди проявлял агрессию по отношению к членам своей семьи.
Грейди был очень жестоким человеком в семейной жизни, настоящим абьюзером. Он пил до такой степени, что у него начинался алкогольный психоз и он начинал причинять вред своей жене и детям. Во время ссор, когда Грейди напивался до состояния белой горячки, Грейди терял контроль над собой и пытался задушить Марию. Однако ему это не удавалось.
В 1978 году агрессивность Грейди Стайлза достигла своего пика. Его старшая дочь Донна, психически и физически здоровая девушка, сбежала из отчего дома и познакомилась с восемнадцатилетним Джеком Лэйном, за которого хотела выйти замуж.
Грейди не одобрил выбор дочери и за день до свадьбы, схватив дробовик, хладнокровно убил жениха своей дочки.
Как ему удалось схватить дробовик до сих пор остаётся загадкой. Однако инцидент привлёк внимание прессы: дело об убийстве молодого человека превратилось в настоящую сенсацию.
Чувство безнаказанности
Судебные заседания транслировались по телевидению, привлекая внимание тысяч домохозяек.
Грейди вёл себя дерзко и вызывающе, не испытывая стыда за своё преступление. На суде он заявил, что не чувствует ни капли раскаяния.
Он надеялся избежать наказания, и в какой-то степени ему это удалось. В то время в США не было тюрем для людей с эктродактилией, поэтому Стайлз был приговорён к пятнадцати годам условного заключения.
В ходе судебного процесса Стайлз и Мария официально расторгли брак. Спустя некоторое время мужчина женился во второй раз, и в этом браке у него родилось ещё двое детей. Однако семейная жизнь не сложилась с самого начала — супруг часто устраивал пьяные скандалы и угрожал жене. В итоге женщина, не выдержав такого поведения мужа, подала на развод.
По неизвестным причинам Мария Тереза приняла решение снова выйти замуж за Стайлза в 1989 году. Тогда Грейди-старший почувствовал свою безнаказанность.
«Скажите спасибо, что я вас только бью, ведь могу и убить, мне за это ничего не будет! Поняли?» — говорил Грейди своей семье.Безнаказанность привела к тому, что садистские наклонности Стайлза стали проявляться всё сильнее. В одном случае он жестоко обращался со своей женой, а в другом напал на свою беременную дочь Кэти, которая родила ребёнка с пороком развития кистей и стоп из-за преждевременных родов, а летом 1992 года Стайлз попытался задушить свою жену, но его 16-летний сын вмешался и предотвратил трагедию.
Бумеранг судьбы
Терпение семьи Грейди было исчерпано. Не в силах больше выносить жестокость мужа, его жена обратилась к своему соседу, 17-летнему акробату Крису Вайанту, с просьбой убить Грейди за 15 тысяч долларов.
Однажды ночью Вайант пришёл в трейлер Стайлза и выстрелил в него четыре раза в упор, пока тот смотрел телевизор. Убийство произошло настолько неожиданно, что никто из соседей не успел вызвать полицию. Вайант был приговорён к 27 годам тюремного заключения, а Мэри — к 12 годам.
На суде Мария и Вайант признали свою вину.
«Он собирался убить мою семью. Я не могла поступить иначе!» — сказала Мария.Младшая дочь Стайлза, Кэти, тоже дала показания против своего отца. Она рассказала о пережитых ею ужасах.
Стайлз причинил столько страданий и вызвал такую ненависть, что во время его похорон было сложно найти человека, готового нести его гроб. На его могиле установлен простой надгробный камень без эпитафии.
Семья Грейди Стайлза сегодня
Мария Тереза получила условно-досрочное освобождение в 2000 году и покинула тюрьму. С тех пор о ней ничего не известно.
В 2009 году Крис Вайант также вышел из тюрьмы и, как и Мария, предпочёл скрыть свою жизнь от общественности.
Грейди Стайлз III женился на Джессике Ольмстед, женщине с бородой.
«Я был удивлен, что она может отрастить бороду длиннее, чем у меня, и сразу понял, что мы созданы друг для друга», — описал свою встречу с женой Стайлз III.Младшая дочь Кэти вышла замуж и сыграла в нескольких фильмах.
О Донне, старшей дочери Стайлза, нет информации. После того, как её жениха убили, девушка уехала из штата Пенсильвания.
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