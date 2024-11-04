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«Скажите спасибо, что я вас только бью»: семейная жизнь лобстера-убийцы Грейди Стайлза, превратившегося из артиста в палача

Грейди Стайлз

Грейди Стайлз

Эта история повествует о Грейде Стайлзе, мальчике-лобстере из цирка уродов. «Радио 1» расскажет о настоящем монстре, который не жалел и не любил никого, кроме самого себя.

История Семьи


Все члены семьи Стайлз страдали от эктродактилии — генетического отклонения, при котором отсутствуют три средних пальца на руках, а большой и мизинец образуют форму буквы V. Из-за этого кисти рук приобретают сходство с клешнями лобстера. Также возможна мутация ног, при которой пальцы срастаются, образуя подобие клешней. Это и случилось с Грэйди. Из-за этого он взял себе сценический псевдоним «Lobster Boy» (Мальчик-лобстер).



Питтсбург, июль 1937 года. В семье Стайлзов родился мальчик по имени Грэйди-младший. У него были ноги и руки, похожие на клешни, поэтому он не мог свободно передвигаться и брать предметы. Большую часть своей жизни он проводил в инвалидной коляске, перемещаясь по дому и скользя по полу с помощью своего туловища.

У семьи Стайлс было занятие, которое стало их визитной карточкой — цирковое искусство. Когда особенность семьи стала известна в округе, а затем и по всей Америке, отец Грейди основал цирк под названием «Семья лобстеров». Там проводились фрик-шоу, где зрители могли увидеть необычных людей.

Грейди жил беззаботно: ему не нужно было учиться или искать работу, он готовился стать цирковым артистом. Поклонников у него было много, скромностью мальчик тоже не отличался.

Однако Стайлс страдал алкоголизмом и не проявлял любви ни к кому, кроме себя. Он был властным, жестоким и манипулятивным человеком. Он позволял себе издеваться над слабыми и беззащитными. Но несмотря на это, Грейди был женат трижды, и двое из четырёх детей от его первого брака с Мэри Терезой Херцог унаследовали его заболевание. Оказалось, что эта патология передаётся не только мальчикам: сын Грейди III и дочь Кэти также имели клешни.

История любви Грейди Стайлза


Вся Америка обсуждала историю любви мальчика-лобстера и обычной девушки.

Тереза, будучи подростком, ушла из дома, чтобы быть рядом со своим возлюбленным Грейди Стайлзом. О них ходили разные слухи. Девушку осуждали, не понимали и даже угрожали, но Тереза слишком сильно была влюблена а Грейди и общество не смогло её продавить. Позже она присоединилась к цирку, но сама не выступала, а работала обычным сотрудником.

Вскоре пара заключила брак, и у них родились четверо детей. Двое из них унаследовали особенности внешности отца — Кэти и Грейди III. О четвёртом ребёнке пары ничего не известно.

С появлением детей началась трагическая история семьи Стайлз.

Фото: iStock/IndiaUniform

Лобстер-убийца


Несмотря на известность и высокий доход, инвалидность Грейди привела к его социальной изоляции и сделала его изгоем, что вызвало эмоциональные и психологические проблемы. В середине 1960-х годов Грейди Стайлз впал в депрессию. Он начал злоупотреблять алкоголем, что привело к развитию психических расстройств, вызванных алкоголизмом. Будучи пьяным Грейди проявлял агрессию по отношению к членам своей семьи.

Грейди был очень жестоким человеком в семейной жизни, настоящим абьюзером. Он пил до такой степени, что у него начинался алкогольный психоз и он начинал причинять вред своей жене и детям. Во время ссор, когда Грейди напивался до состояния белой горячки, Грейди терял контроль над собой и пытался задушить Марию. Однако ему это не удавалось.

В 1978 году агрессивность Грейди Стайлза достигла своего пика. Его старшая дочь Донна, психически и физически здоровая девушка, сбежала из отчего дома и познакомилась с восемнадцатилетним Джеком Лэйном, за которого хотела выйти замуж.

Грейди не одобрил выбор дочери и за день до свадьбы, схватив дробовик, хладнокровно убил жениха своей дочки.

Как ему удалось схватить дробовик до сих пор остаётся загадкой. Однако инцидент привлёк внимание прессы: дело об убийстве молодого человека превратилось в настоящую сенсацию.

Чувство безнаказанности


Судебные заседания транслировались по телевидению, привлекая внимание тысяч домохозяек.

Грейди вёл себя дерзко и вызывающе, не испытывая стыда за своё преступление. На суде он заявил, что не чувствует ни капли раскаяния.

Он надеялся избежать наказания, и в какой-то степени ему это удалось. В то время в США не было тюрем для людей с эктродактилией, поэтому Стайлз был приговорён к пятнадцати годам условного заключения.

В ходе судебного процесса Стайлз и Мария официально расторгли брак. Спустя некоторое время мужчина женился во второй раз, и в этом браке у него родилось ещё двое детей. Однако семейная жизнь не сложилась с самого начала — супруг часто устраивал пьяные скандалы и угрожал жене. В итоге женщина, не выдержав такого поведения мужа, подала на развод.

По неизвестным причинам Мария Тереза приняла решение снова выйти замуж за Стайлза в 1989 году. Тогда Грейди-старший почувствовал свою безнаказанность.

«Скажите спасибо, что я вас только бью, ведь могу и убить, мне за это ничего не будет! Поняли?» — говорил Грейди своей семье.
Безнаказанность привела к тому, что садистские наклонности Стайлза стали проявляться всё сильнее. В одном случае он жестоко обращался со своей женой, а в другом напал на свою беременную дочь Кэти, которая родила ребёнка с пороком развития кистей и стоп из-за преждевременных родов, а летом 1992 года Стайлз попытался задушить свою жену, но его 16-летний сын вмешался и предотвратил трагедию.

Бумеранг судьбы


Терпение семьи Грейди было исчерпано. Не в силах больше выносить жестокость мужа, его жена обратилась к своему соседу, 17-летнему акробату Крису Вайанту, с просьбой убить Грейди за 15 тысяч долларов.

Однажды ночью Вайант пришёл в трейлер Стайлза и выстрелил в него четыре раза в упор, пока тот смотрел телевизор. Убийство произошло настолько неожиданно, что никто из соседей не успел вызвать полицию. Вайант был приговорён к 27 годам тюремного заключения, а Мэри — к 12 годам.

На суде Мария и Вайант признали свою вину.

«Он собирался убить мою семью. Я не могла поступить иначе!» — сказала Мария.
Младшая дочь Стайлза, Кэти, тоже дала показания против своего отца. Она рассказала о пережитых ею ужасах.

Стайлз причинил столько страданий и вызвал такую ненависть, что во время его похорон было сложно найти человека, готового нести его гроб. На его могиле установлен простой надгробный камень без эпитафии.

Семья Грейди Стайлза сегодня


Мария Тереза получила условно-досрочное освобождение в 2000 году и покинула тюрьму. С тех пор о ней ничего не известно.

В 2009 году Крис Вайант также вышел из тюрьмы и, как и Мария, предпочёл скрыть свою жизнь от общественности.

Грейди Стайлз III женился на Джессике Ольмстед, женщине с бородой.

«Я был удивлен, что она может отрастить бороду длиннее, чем у меня, и сразу понял, что мы созданы друг для друга», — описал свою встречу с женой Стайлз III.
Младшая дочь Кэти вышла замуж и сыграла в нескольких фильмах.

О Донне, старшей дочери Стайлза, нет информации. После того, как её жениха убили, девушка уехала из штата Пенсильвания.

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#убийство
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#цирк
#статьи
Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн
03 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/???? ??????

В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева за взятку в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Руководитель, как отмечается, получил столь внушительную сумму от поставщика под угрозой срыва контракта.
По информации канала, 52-летний заместитель начальника потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.

Сообщается, что адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.

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Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах
Задержанный в Стамбуле Пацовский: тюрьмы Турции смахивают на колонии-поселения
03 ноября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/carlotoffolo

Турецкие тюрьмы похожи на колонии поселения, рассказал «Фонтанке» россиянин Валентин Пацовский, которого задержали за фото в стамбульском метро. Мужчину в сентябре арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге он получил условный срок в год и 8 месяцев. В ноябре его депортировали.
«Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — пояснил собеседник.
Он добавил, что был единственным гражданином РФ, а многим заключенным, по его словам, вменяли нарушение паспортного режима. Пацовский подчеркнул, что не каждый выдержит турецкую тюрьму. Подушки нужно делать самим, а матрас выдают грязный.

«Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — заключил он.
К слову, мужчина отметил в тюрьме день рождения.

Ранее сообщалось, что исчезло из квартиры пенсионера в Петербурге и на какую сумму. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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#турция
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МВД: у коллекционера украли две картины на 10 млн. руб. в Петербурге
03 ноября 2024, 21:41

Фото: istockphoto/blinow61

Две картины, чья общая стоимость составляет десять миллионов рублей, исчезли из квартиры коллекционера в Северной столице, проинформировали в главке регионального управления МВД. Открыто уголовное производство по статье о краже. Уточняется, что потерпевшему 74 года.
«Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Петербурге подозреваемый в подрыве опор линий электропередачи заключен под стражу. Свою вину мужчина не признает, однако следствие считает иначе.

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#криминал
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В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова
03 ноября 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Возгорание во Дворце культуры произошло в Воронеже, проинформировали в региональном главке МЧС России. Уточняется, что горит 50 «квадратов» кровли.
«В МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. По первоначальным данным с места пожара, происходит горение кровли на площади порядка 50 квадратных метра», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Спасатели также добавили, что на месте инцидента находятся шесть пожарных расчетов.

Накануне сообщалось, что на Кубани произошел лесной пожар на площади 17 га. Уточнялось о горении лесной подстилки в Новопокровском участковом лесничестве.

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#воронеж
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#пожар
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В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
03 ноября 2024, 20:51

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, которого подозревают в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в городе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба петербургских судов.
По версии следствия, подозреваемый 19 октября не позднее 13:30 разместил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП в Выборгском районе города. После он привёл их в действие.

Отмечается, что Первашова задержали в минувшую субботу. Он пытался скрыться и оказывал сопротивление полицейским. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается переданными суду материалами.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Мужчина заключён под стражу до 19 декабря.

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#лэп
#взрыв
#суд
#уголовное арест
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В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию
03 ноября 2024, 20:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 ноября. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в детское отделение больницы имени Филатова. У неё диагностировали острое отравление этанолом.

По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.

По факту случившегося проводится проверка.

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#санкт-петербург
#ребёнок
#алкоголь
#отравление
#госпитализация
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Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
03 ноября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/YiuCheung

Мужчина решил остановить движущийся на полном ходу поезд в немецкой Баварии из-за забытого рюкзака, пишет издание Bild. По сообщению полицейских, человек вышел на пути у остановочного пункта Малхинг.
Скорость идущего навстречу мужчине состава была 85 километров. Машинистка нажала на экстренный тормоз, остановив поезд в двух метрах от человека.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.

Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.

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#мир
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#поезда
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Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры
03 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/YiuCheung

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.

Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#вологодская область
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Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
03 ноября 2024, 18:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)

О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.
По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.

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