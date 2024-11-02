Изуродовал и залег на дно: как женатый поклонник-изверг сломал жизнь «Мисс очарование» и зачем нанял абхазских бандитов

Фото: istockphoto/Alexey_M
В один из обычных дней Элеонора Кондратюк, «Мисс очарование-1998», стала жертвой ужасного преступления, которое навсегда изменило ее судьбу. В 2001 году на нее напал неизвестный, облив кислотой.
Этот акт мести был заказан ее отвергнутым поклонником-бандитом Рубеном Григоряном. Подробнее об этой ужасной истории читайте в материале «Радио 1».
Она отказалась, так как общие знакомые предупредили ее о его дурной славе — он зарабатывал деньги нечестным путем. Ранее был женат, но его жена в итоге была спасена от него своим отцом.
Мужчину звали Рубен Григорян. На его голове был длинный шрам, а вместо глаза — протез, который он потерял во время бандитской разборки, за что и получил прозвище Циклоп.
Девушка просила ухажера оставить ее в покое и не беспокоить. После недолгого затишья мужчина вновь стал настойчиво донимать Элеонору своим вниманием.
Установлено, что преступники использовали не просто кислоту, а смесь с растительным маслом, чтобы затруднить смывание. Элеонора была доставлена в больницу в критическом состоянии и пережила годы страданий, включая более двухсот операций и полную слепоту.
Интересно, что заказчик уехал в Ярославль и управлял всем процессом по телефону. Чтобы избежать прослушки, он велел называть себя Игорем. Более того, все ключевые фразы он приказал закодировать. Так, например, «облить кислотой» стало звучать как «привезти мандарины».
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Предложил познакомитьсяОдним апрельским днем Элеоноре перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый человек, ростом более двух метров, который, стесняясь и запинаясь, предложил ей познакомиться.
Фото: istockphoto/happyphoton
Она отказалась, так как общие знакомые предупредили ее о его дурной славе — он зарабатывал деньги нечестным путем. Ранее был женат, но его жена в итоге была спасена от него своим отцом.
Мужчину звали Рубен Григорян. На его голове был длинный шрам, а вместо глаза — протез, который он потерял во время бандитской разборки, за что и получил прозвище Циклоп.
Девушка просила ухажера оставить ее в покое и не беспокоить. После недолгого затишья мужчина вновь стал настойчиво донимать Элеонору своим вниманием.
«Он вел себя истерично, с нарочитыми слезами, мольбами и просьбами. Затем прибавились манипуляции — грозил, что покончит с собой, если я не обращу на него внимания. Хотя я не давала ему никаких поводов», — поделилась она.
УгрозыДело не ограничилось лишь мольбами, слезами и манипуляциями. По её словам, позже мужчина стал угрожать ей.
«Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь! — бросал «Циклоп» жуткие слова в адрес юной девушки».
Нападение: детали и последствияНападение на Элеонору произошло в один из апрельских дней, когда она направлялась на пляж с подругой. Во дворе родной школы к ней подошел молодой человек и облил кислотой.
Установлено, что преступники использовали не просто кислоту, а смесь с растительным маслом, чтобы затруднить смывание. Элеонора была доставлена в больницу в критическом состоянии и пережила годы страданий, включая более двухсот операций и полную слепоту.
Рубен Григорян: портрет преступникаОн был известен как бандит с прозвищем «Циклоп». Мужчина долго вынашивал план мести. Он решил не пачкать руки и поручить расправу над «непокорной» своим подручным. Позже следователи выяснили, что он нанял абхазских уголовников Адгура Гочуа и Романа Дбара за тысячу долларов — сумму, которая так и осталась лишь обещанной.
Интересно, что заказчик уехал в Ярославль и управлял всем процессом по телефону. Чтобы избежать прослушки, он велел называть себя Игорем. Более того, все ключевые фразы он приказал закодировать. Так, например, «облить кислотой» стало звучать как «привезти мандарины».
Розыск преступникаПосле нападения на Элеонору Григорян был объявлен в федеральный розыск. Оперативники по всей стране получили ориентировку на подозреваемого, его быстро удалось найти в одном из лесных поселков Карелии. Правоохранители заметили высокорослого армянина, который выделялся на фоне местных жителей. Сотрудники районного отдела внутренних дел устроили засаду и вскоре задержали его.
Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan
Допрос ГригорянаНа допросе Григорян утверждал, что приехал в Карелию для сбора средств на лечение Элеоноры, заявляя, что является соучредителем фирмы, занимающейся рубкой леса. Однако проверка этих сведений показала, что это было враньем.
Истинная причина преступленияИстинной причиной его действий оказалась обида на красавицу. Григорян считал, что Элеонора возгордилась после того, как заняла третье место на конкурсе красоты. Позже он признался в своих зловещих намерениях, однако утверждал, что планировал лишь облить её руку, но исполнитель «перестарался».
ПриговорВ результате судебного разбирательства буйный поклонник был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его сообщники Артем Восканян и Богос Нубарян получили соответственно 6 и 7 лет. Исполнитель, Роман Дбара, был убит в Абхазии во время обмена заложниками в Гальском районе. Его опознали по ожогам на лице, так как часть смеси попала и на него. Второго участника, Гочуа, приговорили к довольно короткому сроку — всего 5 лет лишения свободы.
Заключение и жизнь после освобожденияРубен Григорян отбывал срок в Усть-Лабинской колонии, где вел себя тихо и даже организовал спортивную секцию. После освобождения он не стал мстить Элеоноре, его имя больше не фигурировало в полицейских сводках. По некоторым данным, сейчас он живет за пределами России, имеет семью и детей.
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Дарья Осипова