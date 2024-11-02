В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером

Видео: 74.ru
Школьницы из Челябинска избили 12-летнюю девочку около ТРК «Горки» и угрожали ей электрошокером. Их поставят на учёт МВД по делам несовершеннолетних, информирует 74.ru.
После мониторинга социальных сетей и СМИ нашли публикацию, из которой ясно, что подростки применяли насилие к девочке. Правонарушение они запечатлели на видео. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
4 октября около ТРК «Горки» подростки унизили 12-летнюю девочку. Она общалась со знакомым обидчицам юношей и им это не понравилось. Пострадавшей пришлось извиняться на коленях. Также её избивали, а унижения записывали на видео.
Правоохранительные органы установили всех участников происшествия. С родителями проводится работа служб системы профилактики.
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4 октября около ТРК «Горки» подростки унизили 12-летнюю девочку. Она общалась со знакомым обидчицам юношей и им это не понравилось. Пострадавшей пришлось извиняться на коленях. Также её избивали, а унижения записывали на видео.
Правоохранительные органы установили всех участников происшествия. С родителями проводится работа служб системы профилактики.
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Ольга Енгалычева