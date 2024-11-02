В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером

В Совете Федерации в 11-й раз прошла церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди награждённых был 16-летний Артём Кузнецов из Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.