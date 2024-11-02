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В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером

Видео: 74.ru

Школьницы из Челябинска избили 12-летнюю девочку около ТРК «Горки» и угрожали ей электрошокером. Их поставят на учёт МВД по делам несовершеннолетних, информирует 74.ru.
После мониторинга социальных сетей и СМИ нашли публикацию, из которой ясно, что подростки применяли насилие к девочке. Правонарушение они запечатлели на видео. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

4 октября около ТРК «Горки» подростки унизили 12-летнюю девочку. Она общалась со знакомым обидчицам юношей и им это не понравилось. Пострадавшей пришлось извиняться на коленях. Также её избивали, а унижения записывали на видео.



Правоохранительные органы установили всех участников происшествия. С родителями проводится работа служб системы профилактики.

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Мошенники уговорили пенсионерку продать четыре квартиры и отдать деньги им
Мошенники уговорили петербурженку продать четыре квартиры и отдать деньги им
02 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Diy1

В Петербурге мошенники обманом уговорили пенсионерку продать четыре квартиры, передав им порядка 31 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что 1 ноября в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, которые путём обмана убедили её продать свои четыре квартиры и передать полученные деньги курьеру.

Женщина последовала их указаниям, продала недвижимость и передала курьеру 31,44 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время мошенников разыскивают.

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#деньги
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В Москве задержали женщину, обозвавшую строителей «русней»
02 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали девушку, назвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что жительница Некрасовки была недовольна работой строителей, которые устанавливали дверь для соседей после её ночной смены. Она вышла в подъезд и устроила скандал, начав угрожать работникам пистолетом и назвав их «русней».

Девушку задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней ей грозит до семи лет лишения свободы.

При этом дебоширка заявила, что не боится полицейских, поскольку неоднократно попадала в отделение.

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Московский преподаватель физкультуры насиловал ученика с шизофренией
02 ноября 2024, 12:21

Фото: iStock/ kieferpix

В Москве преподавателя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании ученика, который страдает от шизофрении, сообщает Телеграм-канал Mash.
Студент обучается на факультете дизайна в колледже в Москве, который входит в топ-20 по городу. Он также состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Недавно юноша поделился с мамой, что 31-летний преподаватель физкультуры из школы на Оршанской улице уже два месяца насилует его у себя дома. Мама подростка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном и может сесть в тюрьму примерно на десять лет.

До происшествия на преподавателя никто не жаловался, а в профессиональных кругах его уважали.

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В Москве задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты по детсаду
02 ноября 2024, 12:06

Фото: iStock/ kieferpix

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты в сторону детского сада. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из детского сада на Ленинском проспекте. Сотрудник охраны учреждения сообщил оперативно прибывшим на место правоохранителям, что неизвестный гражданин сбрасывает с балкона соседнего дома бутылки с жидкостью, которые взрываются при падении на территорию детского сада.

Сотрудники Росгвардии нагрянули в квартиру нарушителя, которым оказался 23-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он был задержан, а в ходе допроса признался, что «ракетостроением» занялся, чтобы скоротать время.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Артём Кузнецов из Подмосковья отмечен наградой проекта «Дети-герои»
02 ноября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации в 11-й раз прошла церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди награждённых был 16-летний Артём Кузнецов из Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Артём спас провалившегося под лёд малыша. Гуляя с подругой у пруда в городе Дедовске, школьник увидел, как по первому тонкому льду бегает мальчик лет 10. Предчувствуя неладное, он стал наблюдать за ребёнком. В какой-то момент лёд проломился, мальчик ушёл под воду и начал тонуть. Артём сразу бросился на помощь и вытащил его из холодной воды. Ребёнок смог рассказать, где он живёт, и ребята отвели его домой», – рассказали в пресс-службе.
В награждении приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв, сенаторы, Герои России, участники СВО и президентской программы «Время героев».

Всероссийский гражданско-патриотического проект «Дети-герои» реализуется по инициативе Совета Федерации. В Москве чествовали лишь немногих детей-героев. Всего в этом году более 200 ребят получат высокие награды в своих регионах.

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#московская область
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Во Владимире церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с проститутками
Церковника из Владимира заподозрили в ведении канала с рекламой проституток
02 ноября 2024, 11:24

Фото: iStock/Motortion

Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в ведении канала в соцсетях с рекламой проституток. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жители региона в соцсетях увидели закрытый чат, через который женщины за деньги могли размещать свои фотографии интимного характера.

Выяснилось, что сообщество администрирует 41-летний местный житель, который преподаёт в Центре подготовки церковных специалистов. Ранее он занимал пост заведующего кафедрой богословия в одной из семинарий Владимира.

Также обнаружилось, что номер телефона, указанный в закрытом чате и в самом канале, принадлежит именно ему. По этому же номеру можно задонатить «админу на пивко».

Кроме того, канал обнаружил в подписках мужчины различные чаты и сообщества по поиску эскортниц.

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#религия
#церковь
#соцсети
#проституция
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Банда подростков терроризирует посёлок в Свердловской области
02 ноября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Группа подростков держит в страхе посёлок Буланаш в Свердловской области. Они избивают и ставят на колени сверстников, угрожают им сексуальным насилием за малейшие настоящие или мнимые провинности.
Верховодит ими 13-летняя девочка, передаёт телеграм-канал Ural Mash. Юная амазонка собрала вокруг себя группу из пяти-шести верных последователей, среди которых как мальчики, так и девочки. Подростки прогуливают школу, пьют, хулиганят, ночуют на улице. Недавно они разбили школьнице нос и губу. Мать девочки написала заявление в полицию. Местные жители боятся за здоровье своих детей.

На видео, записанном одним из подростков, компания издевается над девочкой. Она стоит на коленях и получает пинки, затрещины и оскорбления. Голос «атаманши» за кадром призывает мальчиков приготовиться к совершению сексуального насилия.

Вслед за матерью избитой школьницы к правоохранителям обратились и другие родители с просьбой защитить их детей от компании, которая бродяжничает и хулиганит на улицах посёлка. В полиции сообщили, что главную беспризорницу собираются отправить в спецшколу. Когда это произойдёт — большой вопрос. Жители посёлка жалуются, что им это обещают уже давно.

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Установлены преступники, вооружившие исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»
02 ноября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Установлены преступники, которые снабдили оружием и боеприпасами исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле». Все они являются членами «баталхаджинской»* террористической организации.
Двое фигурантов уже задержаны, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Ещё один террорист объявлен в розыск. Четвёртый преступник погиб, когда во время задержания попытался скрыться от полицейских. Он уже находился в розыске за другое преступление, совершённое им ранее.

Террористы долго искали оружие для совершения нападения на «Крокус Сити Холл». В конце концов они вышли на баталхаджинцев*. Передача оружия происходила в ингушском селе Сурхахи.

Правоохранители также проверяют причастность к совершению теракта в «Крокусе» двоих баталхаджинцев*, которые скрываются на Украине и в Турции. Это Ильяс и Адам Белхароевы. Первый из них заочно обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#преступление
#мвд
#оружие
#розыск
#террористы
#112
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В Петербурге мигрант захватил квартиру умершей жены-пенсионерки
02 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/LENblR

В Петербурге мигрант захватил квартиру жены после её смерти, не имея на это законных оснований. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что россиянка вступила в брак с иностранцем. А когда её не стало, он сменил замки в её квартире. При этом завещание россиянка оставила в пользу своей сестры. Как утверждает женщина, жильё принадлежит ей – вероятнее всего она уже вступила в право наследования.

Однако, несмотря на это, мигрант отказывается покидать помещение. Он подал в суд на родственников своей умершей супруги, а также угрожает сжечь квартиру, если она всё же достанется законному наследнику.

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#санкт-петербург
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