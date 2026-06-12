Склад площадью в почти 100 тысяч квадратов сгорел в Калифорнии в США

12 июня 2026, 19:20

Фото: istockphoto/grafoto

В Калифорнии огонь полностью уничтожил складское помещение американской медицинской компании Medline Industries площадью 93 тысячи квадратных метров. Инцидент произошел в четверг: пожар охватил склад медицинского оборудования на севере штата, сообщает 12 июня журнал U.S.News.