Склад площадью в почти 100 тысяч квадратов сгорел в Калифорнии в США
В Калифорнии огонь полностью уничтожил складское помещение американской медицинской компании Medline Industries площадью 93 тысячи квадратных метров. Инцидент произошел в четверг: пожар охватил склад медицинского оборудования на севере штата, сообщает 12 июня журнал U.S.News.
Густой черный дым поднялся в небо. Власти были вынужденными эвакуировать персонал соседних объектов в ходе борьбы с огнем.
В компании подтвердили, что все сотрудники не пострадали. Мэр города Трейси Дэн Арриола уточнил, что возгорание произошло в промышленной зоне, вдали от жилых домов.
Глава местной пожарной службы Рэндалл Брэдли сообщил, что при проникновении спасателей внутрь здания система пожаротушения не сработала, а в гидрантах не оказалось воды. Пламя распространилось по складу всего за полчаса, и на полную ликвидацию пожара могут уйти несколько дней. По оценке местных властей, это происшествие входит в четверку крупнейших складских пожаров за всю историю США.
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