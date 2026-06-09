Пожар в автосалоне произошел в Перми, его потушили
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в автосалоне в Перми. Огнеборцам удалось спасти 48 автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. В тушении участвовали более 80 человек и 27 единиц техники. Пострадавших нет.
Кроме того, в понедельник, 8 июня, ликвидировали пожар на текстильном складе в городе Дзержинский (городской округ Люберцы). Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:55 от очевидца.
Огонь вспыхнул в двухэтажном здании склада на Дзержинском шоссе, дом 1. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить в 22:41. В настоящее время проводится проливка помещений. В тушении задействовали 44 пожарных и 14 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают специалисты.
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