Пожар в автосалоне произошел в Перми, его потушили

09 июня 2026, 13:05

Фото: istockphoto/Elena Boltunova

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в автосалоне в Перми. Огнеборцам удалось спасти 48 автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.