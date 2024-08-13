Скончалась лидер сборной велосипедистов ДНР Дарина Самойлович

Лидер сборной Донецкой Народной Республики по велоспорту Дарина Самойлович скончалась в больнице. Накануне её и ряд других спортсменок во время заезда сбила машина.
Авария произошла на Донецкой кольцевой автодороге во время тренировочного заезда группы велосипедистов, напоминает телеграм-канал «Mash на Донбассе». Грузовой автомобиль врезался в машину, которая сопровождала спортсменов. От удара автомобиль сопровождения откинуло на велосипедистов.
Всего в аварии пострадали семь человек. Из них двое (Дарина Самойлович и ещё одна девушка) поступили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Дарину врачи спасти не смогли.
Против водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.
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Всего в аварии пострадали семь человек. Из них двое (Дарина Самойлович и ещё одна девушка) поступили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Дарину врачи спасти не смогли.
Против водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов