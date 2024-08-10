Микроавтобус столкнулся с грузовиками под Нижним Новгородом, есть погибшие

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В Нижегородской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками, сообщает управление МЧС России по региону.
Отмечается, что ДТП произошло на автодороге федерального значения М-12 «Восток».
В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков погиб водитель одного из большегрузов. Также пострадали 18 человек, включая одного ребёнка.
Накануне массовое ДТП в шестью автомобилями произошло на внутренней стороне МКАД. Водитель внедорожника, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Её, в свою очередь, отбросило на рядом идущие авто. Подробнее об этой аварии, пострадавших и погибших читайте в материале «Радио 1».
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В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков погиб водитель одного из большегрузов. Также пострадали 18 человек, включая одного ребёнка.
Накануне массовое ДТП в шестью автомобилями произошло на внутренней стороне МКАД. Водитель внедорожника, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Её, в свою очередь, отбросило на рядом идущие авто. Подробнее об этой аварии, пострадавших и погибших читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова