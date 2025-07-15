Скончался фигурант уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Генин
Осужденный за халатность при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пожарный Сергей Генин скончался после продолжительной болезни. Об этом во вторник, 15 июля, пишет ТАСС.
«Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации», — сказано в материале.Генин получил пять лет лишения свободы. Мужчину освободили в 2023 году по состоянию здоровья. Обозреватели отметили, что Генин был единственным, кто смог спасти человека во время возгорания.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс.