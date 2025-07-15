Скончался фигурант уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Генин

15 июля 2025, 13:04

Сергей Генин (Фото: РИА Новости/Александр Патрин)

Осужденный за халатность при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пожарный Сергей Генин скончался после продолжительной болезни. Об этом во вторник, 15 июля, пишет ТАСС.







«Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации», — сказано в материале.

