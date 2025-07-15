Сотрудник «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки
Сотрудник «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Соответствующее видео было снято в ресторане в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Автор видео подчеркнул, что работник очень грубо с ним разговаривал, после чего он решил включить камеру и случайно заснял неприятный момент. Сотрудник, как уточнил собеседник канала, не видел, что его снимают.
В компании отметили, что парня уже уволили, поскольку его поведение «не соответствует стандартам и ценностям компании». А парню, заснявшему произошедшее, выразили признательность за то, что не оставил вопиющий случай без внимания.
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области готовит проверку.
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