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Сотрудник «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки

Фото: iStock/Artem Zakharov

Сотрудник «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Соответствующее видео было снято в ресторане в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Автор видео подчеркнул, что работник очень грубо с ним разговаривал, после чего он решил включить камеру и случайно заснял неприятный момент. Сотрудник, как уточнил собеседник канала, не видел, что его снимают.

В компании отметили, что парня уже уволили, поскольку его поведение «не соответствует стандартам и ценностям компании». А парню, заснявшему произошедшее, выразили признательность за то, что не оставил вопиющий случай без внимания.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области готовит проверку.

Анастасия Чинкова

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