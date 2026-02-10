Скончался легендарный российский адвокат
Известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Об этом во вторник сообщил Максим Пашков в своём Telegram-канале.
Генрих Павлович родился 20 февраля 1931 года. С 1971 года он работал в Московской городской коллегии адвокатов. С 1985 года мужчина занимал должность члена президиума и руководил НИИ адвокатуры при коллегии. В 1989 году стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, а позже возглавил его. С 2022 года Падва состоял в адвокатской палате Москвы.
Его клиентами были экс-министр обороны Анатолий Сердюков и актёр Владислав Галкин. Этот мужчина внёс весомый вклад в российскую юридическую практику и запомнился выдающимся специалистом своего дела.
