Скончался легендарный российский адвокат

10 февраля 2026, 08:21

На 95-м году жизни скончался легендарный адвокат Генрих Падва

Генрих Падва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Об этом во вторник сообщил Максим Пашков в своём Telegram-канале.