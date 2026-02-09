Вооруженный школьник пришел на уроки в ХМАО

09 февраля 2026, 23:22

SHOT: в ХМАО школьник пришел на уроки с топором и пистолетом

Фото: iStock/Oleg Elagin

В городе Советский (ХМАО) 14-летний подросток явился в школу с топором, ножом и пневматическим пистолетом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.





Опасные предметы школьник спрятал в рюкзаке. Как отмечает издание, юноша ранее высказывал агрессивные намерения по отношению к своим сверстникам, с которыми у него постоянно возникали конфликты.



Один из учителей вовремя заметил подозрительное поведение ученика и изъял у него рюкзак с оружием. На место вызвали полицейских, которые задержали школьника.



В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства двух и более лиц». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, выясняя все обстоятельства происшествия и мотивы подозреваемого.